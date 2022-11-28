Путін боїться відступу своєї армії, вважають експерти

07:03 26 листопада Київ, Україна

Звільнення Херсона від російської окупації стало серйозним психологічним ударом для Путіна. За словами Олексія Арестовича, це змушує диктатора побоюватись за своє життя.

«Деокупація Херсона, єдиного обласного центру, який вдалося захопити окупантам, викликала шок і розпач у прихильників війни у Кремлі, зокрема, у переважній частині пропагандистів, як федерального рівня, так і рядових воєнкорів», - заявляють українські експерти.

Ситуацію у країні та внутрішні відчуття її лідера Володимира Путіна прокоментував радник Офісу президента України.

" Путін дуже боїться, тому що в Росії немає прощення царям, які програють війни" - каже Олексій Арестович, радник глави адміністрації президента України - "Зараз він бореться за своє життя". Якщо він програє війну, принаймні у свідомості росіян, це означає кінець. Кінець йому як політичній фігурі. І, можливо, у фізичному сенсі”.

Після поразки в Харківській області відступ з Херсона призвів до нової хвилі обурення серед населення РФ.. Щоб відвернути Z -патріотів від поразок на фронті, було зроблено масові ракетні удари по енергетичній інфраструктурі України.

«В черговий раз ЗСУ спростували російське твердження “Росія тут назавжди”. Але найголовніше, обласний центр Херсонської області Кремль офіційно обніс своїми кордонами, проте після його повернення під контроль Україні жодних загроз, раніше оголошених, не було реалізовано. Це дає підстави вважати, що навіть якщо українські захисники гіпотетично перейдуть реально визнані кордони РФ, окупанти не будуть застосовувати ядерну зброю», - пишуть військові аналітики, розглядаючи можливість перенесення бойових дій на територію РФ.

На їхню думку, такий стан речей геть-чисто відкидає побоювання з приводу неможливості військового повернення Криму. Подальший наступ на Півдні України дозволить перекрити шляхи постачання російських військ на півострові.. За словами Арестовича, це "перетворить Крим на острів". У момент, коли ЗСУ деокупують Мелітополь, РСЗВ та БПЛА зможуть діставати до Керченського мосту та, у перспективі атакувати кораблі Чорноморського флоту.

«Звільнення Херсона ще більше похитнуло позиції Путіна всередині Росії. Якщо він і його найближче оточення чітко розуміють, що всі озвучені ними “цілі” війни всього лише вигадані виправдання для передвиборної кампанії диктатора 2024 року, то росіяни здивовані – “чому Росія не відповідає ядерним ударом, адже до цього обіцяла це зробити? ”. Очевидно, повернення Криму втілить страхи Путіна за своє життя в реальність», - вважають політтехнологи.