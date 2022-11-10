Путін боїться їхати на саміт G20, вважають політологи

16:31 10 листопада Київ, Україна

Саміт G20 в Індонезії, запланований на 15–16 листопада, безумовно, відкриває привабливі перспективи для Путіна, щодо можливості відновити своє місце серед найвпливовіших світових лідерів. Водночас, лідери G7, Європейський Союз та всі, крім Китаю, Індії, ПАР, підтримали резолюцію в ООН, яка засуджує анексію українських територій. Поїздка Путіна, найімовірніше, призведе до ще одного приниження.

Представники G20 бачать, що Путін зазнає невдач у будь-якому своєму починанні, пишуть аналітики. . «У “брудну бомбу” ніхто не повірив. Звинувачення на адресу України спростували в МАГАТЕ, попередньо провівши перевірку ядерних об'єктів країни, а Захід укотре нагадав Путін про серйозні наслідки використання Росією будь-якого виду зброї масової поразки.

Справжньою ганьбою стала спроба Путіна вийти із “зернової угоди”. Він неодноразово робив грізні випади у бік Заходу та України, звинувачуючи їх у “порушенні домовленостей” і нарешті використав атаку на Чорноморський флот, як причину відмови не перешкоджати виходу українських суховантажів із зерном.. Але Путіна поставив на місце президент Туреччини Реджеп Ердоган, нагадавши, що "будь-яка спроба завадити конвоям буде рівносильна порушенню захисту ООН".. В результаті РФ повернулася до зернової угоди», - пишуть політологи.

«Ще однією невдачею стали спроби Путіна зміцнити свою роль на Південному Кавказі, безуспішно та бездіяльно закликаючи Вірменію та Азербайджан домовитися про врегулювання в Карабаху. . Захід перехопив цю ініціативу в Росії і тепер бункерний може лише спостерігати за тим, як Вірменія та весь Південний Кавказ стають новою для нього ворожою територією, - стверджують політологи.

Провальними назвали вони відносини з Ізраїлем, через торгівлю зброєю з Іраном і виниклий пік «дорогого друга» Сі Цзіньпіня до війни, що триває. . «Путін розуміє, що на G20 лідер КНР навряд чи удостоїть його увагу, або аудієнція матиме суто формальний характер, тоді як діалог Вашингтона та Пекіна стане головною подією саміту. Зустріч Джо Байдена та Сі Цзіньпіня публічно принизить Путіна, оскільки вони, ймовірно, окрім іншого, обговорять подальшу долю Росії та роль кремлівського диктатора за його спиною. Більше того, напруженість між США та Китаєм залишається контрольованою. Очевидно, проблеми двох країн будуть відсунуті убік, на тлі недопущення можливого ядерного конфлікту», - пишуть політологи.

Аналітики повідомляють, що всі країни світу вже відчули на собі шкідливі наслідки війни, розв'язаної Кремлем. «Звичайно, Путін ще може зважитися взяти участь у G20, але найімовірніше, це стане для нього черговою ганьбою, адже ніхто більше не прагне просувати політику умиротворення, а значить спілкуватися з ним, ні в кого великого бажання немає, — заявляють вони.