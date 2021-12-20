Провали російських шпигунів в Європі невипадкові

08:06 12 квітень Київ, Україна

За минулий березень іноземним спецслужбам вдалося виявити відразу два російські шпигунські осередки в країнах НАТО. На початку місяця ліквідували шпигунську мережу в Болгарії, після - в Італії. Цікаво те, що ці країни були найбільш лояльні до Росії в порівнянні з іншими країнами ЄС, а активні розкриття почалися після зміни влади в США.

Христо Грозев, журналіст-розслідувач з Belling Cat стверджує, що затримання шпигунів в цей час відбулися невипадково.

У Болгарії мають відбутися парламентські вибори 4 квітня і президентські - у вересні-жовтні 2021 року. В ЄС було відомо про корупцію в країні, яка залишилася після розпаду СРСР, що не могло не позначитися на ставленні європейських колег до нинішнього уряду. Затримання шпигунів допомогло повернути прихильність США та інших країн НАТО до Болгарії.

В Італії, за словами Грозева, причина інша. Недавнє затримання шпигуна в Австрії призвело до того, що НАТО перестало ділитися секретною інформацією з цією країною (Австрія не є членом Альянсу, але активно співпрацює з блоком). Викривши шпигуна зараз, Італія могла показати, що не є «м'якою» країною і налаштована досить жорстко щодо Росії і шпигунських дій з її боку. У Римі могли проаналізувати, що сталося з Австрією, і зробити все можливе, щоб не наслідувати її приклад.

Відомо, також, що в 2018 році, коли країни ЄС висилали російських послів через те, що сталося в Солсбері (отруєння сім'ї Скрипалів), Італія і Болгарія не стали слідувати цій тенденції. Якщо Рим вислав вполовину менше російських дипломатів ніж інші члени ЄС, то в Софії порахували, що висилати і зовсім нікого не треба. Тепер же, зі зміною влади в США, можливо, адміністрація Байдена зажадала більш активних дій від цих двох країн.

Тим часом провали і розкриття російських шпигунів трапляються досить часто. Щорічно доводиться чути про декілька випадків шпигунської діяльності Росії. Як припускають в Belling Cat, Москва може робити це цілеспрямовано. За словами Грозева, всі документи, які продавали затримані російським спецслужбам, не містили надважливої інформації: "Цю інформацію Росія могла б отримати набагато простіше". Розслідувач також передбачає, що в Кремлі про інформацію в документах і так вже знали.

Виходить, що Путін сам міг ініціювати розкриття шпигунів в інших країнах. Таким чином, він показав би країнам ЄС і НАТО, що не варто довіряти своїм союзникам, адже передані секрети з великою часткою ймовірності будуть перехоплені їхнім головним суперником. Така схема - ще один спосіб дестабілізувати західні країни. Більш того, розкриття шпигунів не завадило б риториці Путіна проти НАТО, а тільки посприяло б їй. "Це взагалі добре вписується в парадигму "віктимізації" режиму Путіна -" бачите, як нас у всьому звинувачують", а натяком при цьому йдеться: "ну, ми все-таки повинні при цьому захищати себе, а шпигунство - це і форма захисту теж". Тому я не бачу, як такі операції можуть зменшити таку активність Росії", - висловив свою думку Грозев.