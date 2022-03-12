Провали російських розвідників в 21 столітті

05:34 12 червня Київ, Україна

З кожним роком секретні операції спецпідрозділів Росії стають все більш відомими. Історія школи КДБ ще не знала настільки провальний період, який настав для російських шпигунів в 10-х роках XXI століття.

Якщо завдання шпигуна - не бути спійманим, то тоді російські спецслужби дуже погано працюють. Очевидно, що в ГРУ повинні хвалити за провали, щоб агенти працювали настільки погано.

Низький професіоналізм такої «розвідувальної» діяльності, принаймні, дивує. Однак якщо врахувати, що співробітники спецпідрозділів працюють, щоб збагатити правлячий режим Кремля, то викриття шпигунів можна легко пояснити.

Халатність роботи агентів виражається в недосконалому опрацюванні плану операції, виборі виконавців, а в зарубіжних країнах і вербуванні некваліфікованих кадрів, як, наприклад, в Болгарії.

Росія досі розглядає Болгарію як країну-сателіт, яку вона намагається використовувати для підриву інших країн НАТО. І якщо розглядати розкриття російських шпигунів з цієї точки зору, то можна побачити користь для Кремля. Адже якщо шпигуни були виявлені, значить, вони там були і вели свою діяльність, а значить, могли з'ясувати інформацію, якої не повинні були знати.

Проте арешт російських шпигунів в Болгарії привів до того, що були вислані російські дипломати, а громадяни Болгарії стали ганьбою для всієї країни і були звинувачені в державній зраді. Шпигунський осередок діяв кілька років, і у контррозвідки було достатньо часу, щоб зібрати доказову базу. Після успішної роботи, сумнівів у вині шпигунів не виникає. Прокурори показали відеозаписи під час пресконференції того, як керівник мережі обговорював з агентами їхні дії і фінансову винагороду. Був навіть запис того, як один з агентів фотографував секретну інформацію на своєму комп'ютері.

Втім, як і слід було очікувати, незважаючи на явні докази проти російських дипломатів і агентів, посольство РФ в Софії, як і Кремль, заперечували і продовжують заперечувати будь-яку причетність до шпигунської діяльності.

Також вражає ставлення розвідки РФ до своїх співробітників. Відомо, що один з шпигунів втік, прагнучи дістатися до посольства РФ. Однак в посольстві вирішили не допомагати своєму підопічному.

Школа розвідки РФ вже не та і виконані ними завдання сьогодні з першого погляду можна визначити як непрофесійні. Інакше як можна пояснити те, що багато з їхніх злочинів викрили звичайні "цифрові" журналісти?