Провал шпигунів Болгарії призвів до провалу прокремлівських партій

05:47 17 квітень Київ, Україна





Румен Радев, президент Болгарії, після затримання шпигунів продовжував зберігати мовчання більше двох тижнів. Це викликало низку підозр і звинувачень на його адресу. Річ в тому, що Радев прийшов до влади завдяки Болгарській соціалістичній партії, що утворилася з "залишків" комуністів. Тому його діяльність тісно пов'язують з Кремлем і Путіним.



Парламентські вибори 4.04 пройшли в Софії. Результати для Кремля виявилися передбачуваними після шпигунського скандалу. Жодна з проросійських партій не пройшла в Народні збори Болгарії. Росія втрачає свій вплив в країні.Румен Радев, президент Болгарії, після затримання шпигунів продовжував зберігати мовчання більше двох тижнів. Це викликало низку підозр і звинувачень на його адресу. Річ в тому, що Радев прийшов до влади завдяки Болгарській соціалістичній партії, що утворилася з "залишків" комуністів. Тому його діяльність тісно пов'язують з Кремлем і Путіним.





Однак під час виборів до парламенту Радев порушив мовчанку і прокоментував справу про шпигунство: "Якщо болгарський суд підтвердить, що в системі безпеки пробитий серйозний пролом і проблема зради має масовий характер, це буде означати, що є глибокі внутрішні проблеми, які ганьблять Болгарію: вони скомпрометують національну безпеку не тільки Болгарії, але і її союзників".



Бойко Ноєв, колишній міністр оборони і уповноважений представник Болгарії в НАТО вважає, що висловлювання президента з приводу шпигунського скандалу схожі на випадок, коли злодій кричить "тримайте злодія". Ноєв вважає, що результат спецслужб по виявленню шпигунської мережі лише наслідок, причиною ж виявився сигнал ззовні.



Проте Елеонора Митрофанова, новий посол Росії в Болгарії, наполягає на тому, що Москва не винна в тому, що трапилося. "Хочу однозначно і категорично заявити, що Росія не веде будь-якої незаконної діяльності проти Болгарії" - заявила вона в своєму інтерв'ю для болгарських ЗМІ. Ймовірно, вона встигла забути про видворення російських послів і військового аташе, які також звинувачувалися в шпигунстві. Митрофанова, як і Радев, закликала дочекатися рішення суду по справі. У відповідь на заяви президента і посла, Іван Ібрішимов, військовий оглядач, висловив свою думку, що Росія досі сприймає Болгарію як Задунайську губернію. На його думку, "в свідомість російських дипломатів вмонтовано почуття вседозволеності і безкарності".









Проте розкриття шпигунів принесло свої плоди. Жодна з відомих проросійських партій Болгарії не змогла пройти в Народні збори. Партія, яка відкрито підтримує Росію - «Відродження Вітчизни» Миколи Малинова, зробила обличчям своєї виборчої кампанії Володимира Путіна, отримала, 0,41% голосів виборців. Інші націоналістичні партії, відомі прокремлівською орієнтацією, - «АБВ», «Атака», «Воля-НФСБ», - отримали від 0,05% до неповних 4% голосів. За підсумками виборів, жодна партія не пройшла в парламент.