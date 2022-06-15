Проти кого воює Росія на території України, думка фахівців

22:22 15 червня Київ, Україна

Ввівши війська 24 лютого, російські військові з подивом виявили, що їх не зустрічають як визволителів

Гасла пропагандистів Кремля про “захист російськомовного населення на Донбасі”, м'яко кажучи, не заможні. У своїх висловлюваннях вони суперечать самі собі. Купувавши критичне мислення більшості росіян, офіційні представники Росії дозволяють собі говорити абсурдні речі, які часто суперечать здоровому глузду, не побоюючись відторгнення такої інформації умами власного народу.

Досі значна частина населення України використовує мову агресора у повсякденному спілкуванні, оскільки діти та онуки, що народилися у державі, що звільнилася з-під гніту комуністів, виховувалися радянським поколінням своїх батьків.. Разом з мовою, з країни рад перекочувала і частина культури, а також розповіді про минуле, наскрізь просочені ностальгією батьків, матерів та старшого покоління.

Таким чином, Україна, на схід від річки Дніпро, в основному, залишається населеним російськомовними громадянами. При цьому переважна більшість жителів цієї частини країни позиціонують себе як українці, пов'язують своє життя з Україною та українською культурою і, що важливо, проливають кров, захищаючи батьківщину. Більше того, до початку повномасштабного вторгнення, багато жителів східної частини держави не відчували ненависті чи відрази до Росії. Українці продовжували слухати пісні російських виконавців, дивитися фільми та серіали російських режисерів за участю російських акторів, співпереживати російському народу в їхньому прагненні відстояти свої права та свободи, приїжджали до Росії до родичів і навпаки, приймали у себе гостей сусідньої держави. Причиною цього, експерти бачать, поділ українцями росіян від їхнього уряду та військових. Але після 24 лютого все змінилося.

Не для кого, не секрет, що пропагандисти, а також багато російських політиків виступали з "ура-патріотичними" промовами, на кшталт "захоплення України за 3 дні". На підкріплення своїх “теорій”, вони стверджували, що “українці зустрічатимуть російську армію як визволителів”, тому їх “військові не зустрінуть опору” і “будуть у Львові через 3 дні”. Такий сценарій справді міг би спрацювати, але у 2014 році, коли в Україні була ослаблена армія, а влада, яка прийшла на хвилі Революції Гідності, ще не встигла зміцніти. Безумовно, що найбільшу підтримку росіяни отримали б у східній частині країни.. Але у 2013 році, з початком протестів, що вибухнули в революцію, українці остаточно самоідентифікувалися, обравши проєвропейський, демократичний шлях розвитку. Росія, своєю чергою, замість посилити інвестиції, надати підтримку у праві вибору суверенного шляху сусіда, цим примусивши замислитися про зміну шляху розвитку України, розпочала захоплення територій “братнього народу”. На той час це поняття остаточно втратило свій сенс.

Ввівши війська 24 лютого, російські військові з подивом виявили, що їх не зустрічають як визволителів. Більше того, мешканці частини східної України, які завжди вважалися проросійським населенням, обсипали “визволителів” прокльонами замість квітів, називаючи при цьому окупантами.

Причиною цього стали дії Росії, яка знову повторила помилку 2014 року та вирішила силою показати свою перевагу. "Російський світ" нарешті показав себе у всій "красі", обрушивши відразу сотні снарядів і ракет. І навіть у ці моменти українці ще поділяли уряд на чолі з Путіним та цивільних у Росії.. У багатьох, як і раніше, залишалися родичі в РФ, і вони вірили, що незабаром росіяни організують повстання, щоб зупинити війну. Але, як виявилося, переважна більшість росіян сліпо вірила своєму уряду, а будь-які спроби донести до них правду залишалися безрезультатними

З кожним днем повномасштабної війни Росія знищувала все більше інфраструктури України. Проте найжахливішими були жертви серед мирного населення, зокрема дітей. Через місяць невдач, російські командири почали наказувати “рівняти українські села із землею, якщо їх не вдається взяти штурмом”. Ще через місяць, у половині випадків такий наказ почали віддавати ще до спроб настання піхоти. І все це на території областей із російськомовним населенням України.

Таким чином Росія продемонструвала, що таке «російський світ», показала своє істинне обличчя. Якщо скласти воєдино висловлювання пропагандистів та офіційних представників РФ, абсурдність їхньої заяви вражає – “Україна готувалася напасти на Росію, тому ми напали на Україну, щоб захистити свою батьківщину, для захисту людей Донбасу та порятунку російськомовного населення в Україні”. Спираючись на дії армії РФ, рятуючи всіх навколо, «російський світ» знищує вдома і відбирає життя українців. Розпочавши повномасштабне вторгнення, Кремль об'єднав український народ у єдине ціле і назавжди знищив бажання українців вживати російську культуру, так само як і російську мову у повсякденному житті..