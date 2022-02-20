Протести в Білорусі: західна підтримка

20:30 28 вересень Київ, Україна

Протести в Білорусі тривають. Нагадаємо, що 9 серпня в країні пройшли чергові вибори президента. За офіційними даними, переміг чинний президент Олександр Лукашенко. Однак народ вважає, що дані були в черговий раз сфальсифіковані, та вимагає відставки глави країни.

Більшість країн світу не визнають Лукашенка легітимним президентом Білорусі. У тому числі і країни Євросоюзу. Вони публічно засуджують дії глави республіки відносно мирних протестувальників і вже внесли до списку санкцій двадцять наближених до Лукашенка чиновників. Слід зазначити, що проти самого президента санкції ще не введені.

Існують також країни, які визнають чесність і прозорість виборів в Білорусі і вже привітали Лукашенка з перемогою. Серед таких країн знаходиться і Росія.

Відомо також, що Лукашенко попросив допомоги у Путіна. Той, своєю чергою, має намір ввести війська для врегулювання ситуації з протестувальниками та повного захоплення влади в країні. Путін має намір перетворити країну Білорусь на дві додаткові області РФ.

Президент Росії підкреслює, що не потерпить втручання яких би то не було країн в справи союзної держави. Оскільки Білорусь є членом ОДКБ, то при появі будь-яких агентів або миротворців з боку заходу на території країни Лукашенко зможе повноправно попросити військової допомоги у Путіна, і всі члени ОДКБ почнуть глобальний збройний конфлікт.

Глава Євросоюзу та керівники країн союзниць прекрасно усвідомлюють всю серйозність і напруженість ситуації, але не можуть заступитися за народ Білорусі за допомогою військової сили. Однак вони зробили офіційну заяву для країн ОДКБ, а також для всіх ПВК, які підтримує Росія, що будуть введені санкції проти будь-якої держави, яка введе свої збройні сили на територію Білорусі.

Завдяки попередженню Євросоюзу, глава Казахстану, який заявив, що введення збройних сил буде відбуватися виходячи з їхніх власних інтересів, припинив процес підготовки армії.

Путін так само не поспішає загострювати конфлікт, оскільки розуміє, що черговий пакет санкцій зруйнує російську економіку остаточно.

Виходить, що глави країн ЄС надають значну підтримку всіма можливими методами без втручання збройних сил миротворців. Вони розуміють, що військовий конфлікт не надасть допомоги мирним протестувальникам, а лише призведе до ще більших проблем і розв'яже нову війну, наслідки якої складно буде передбачити навіть в найстрашнішому сценарії.