Проросійські козачі об'єднання на Донбасі: експерти розповіли про можливу провокацію

18:13 03 лютий Київ, Україна

На тлі нарощування російської військової агресії на кордоні з Україною та спекуляцій про те, чи Кремль справді здійснить вторгнення, експерти меншою мірою приділяють увагу тому, як саме Росія може спровокувати конфлікт. Проте нещодавно з'явився кандидат, який може стати провокатором для вторгнення – козацькі війська «Дике поле», що знаходяться на окупованій території України.



Козаки стали інструментом російської «гібридної війни», а також «м'якої сили» на пострадянському просторі та в усьому світі, що пов'язано з тим, що Кремль реквізував групи козацького відродження з 1990-х років.



Організовані Росією козачі війська зараз існують практично в кожному регіоні Російської Федерації, а також в інших країнах і займаються переважно освітою, військовою підготовкою та екологічною службою, такою як гасіння лісових пожеж.



У деяких регіонах Росії козаки також забезпечують безпеку у вигляді вуличного патрулювання, хоча обсяг їхніх законних повноважень залишається незрозумілим.



За останній рік Кремль зробив кроки по інституціоналізації справді національного російського козацького руху, призначивши Миколу Долуду отаманом нового утворення.



Козацькі об'єднання існують і в окупованому Донбасі, зокрема, й вищезгадане – «Дике поле». Як і у багатьох інших, офіційно визнаних козацьких військ у Росії, головним заявленим завданням цієї козацької організації на окупованій території є, нібито просвітництво та допомога у проведенні громадських заходів, таких як новорічні гуляння чи організація благодійного забігу зі збору коштів на охорону здоров'я у Луганську. «Дике Поле» нагадує справжнього діяча громадянського суспільства, але насправді є тим, що соціологи називають організованою державою неурядовою організацією (НУО) – прикриттям для влади.



Потенційна роль армії «Дикого Поля» в узаконенні сценарію повторного вторгнення Росії в Україну пов'язана із зусиллями групи останніми тижнями “донести правду про те, що відбувається на Донбасі, використавши іноземні ЗМІ”.



Зокрема, в блозі організації з'явилася інформація про зустріч італійського журналіста Алессандро Касієрі та Ольги Кобцевої, яка очолює делегацію так званої «ЛНР» у робочій підгрупі з обміну військовополоненими в рамках Тристоронньої контактної групи з врегулювання конфліктів.



Їхня розмова навмисно проходила на КПВВ, “який не працює через протидію української сторони”.



Касієрі працює на одному з найпопулярніших італійських телеканалів "RAI 1".



Залучення італійських ЗМІ до лінії фронту на Донбасі, ймовірно, є спробою російських маріонеток надати своїм скаргам законного характеру та підвищити статус спору.



У розмові з італійським журналістом Кобцева пояснила, що "інфраструктура на КПП простоює вже півтора роки", додавши, що "вона була завершена у листопаді 2020 року, але з вини України не використовується" досі.



Відносно дрібні проблеми, такі як суперечка через блок-пост, можуть перерости у серйозніші конфлікти на Донбасі. У цьому випадку суперечка стосується затримання українською владою спостерігача від так званої ЛНР.



Безпеку персоналу, задіяного на таких блок-постах, має гарантувати Спільний центр з контролю та координації режиму припинення вогню та стабілізації обстановки на Південному Сході України (СЦКК), але Україна затримала призначеного у СЦКК спостерігача від ЛНР Андрія Косяка.



Хоча Косяк народився на Луганщині, має російський паспорт. Служба безпеки України оголосила його членом козачого ополчення «ЛНР» та заарештувала цю людину у жовтні за підозрою у використанні посвідчення СЦКК для прикриття терористичного акту. При ньому було виявлено зброю та боєприпаси, що для члена СЦКК ніяк не прийнятно. Очікувані зв'язки Косяка з групою луганських козаків можуть пояснити, чому «Дике Поле» зараз причетне до розголошення передбачуваної бійки на блок-постах в'їзду-виїзду на Донбас.



Зі свого боку, російській владі знадобилося шість днів, щоб відреагувати на затримання Косяка і коли вони це зробили, як висловилася прессекретарка МЗС РФ Марія Захарова, “закликали українців повідомити нам місцезнаходження громадянина Росії А.В.Косяка та надати йому доступ до російських консульських служб”.



Українська делегація у Тристоронній контактній групі відреагувала досить різко, заявивши, що це офіційне визнання Москвою участі російських громадян у конфлікті на сході України. Після восьми років брехні про те, що Росія не має жодного відношення до конфлікту, це важливе визнання того, що вона його розв'язала і підтримує”.



Тепер Україна може використати це визнання у міжнародних організаціях найвищого рівня – Раді Безпеки ООН. Крім демонстрації причетності Кремля, навмисні дії невизнаної «ЛНР» та її козацьких маріонеток, вжиті останніми тижнями для привернення уваги до цього питання у міжнародних ЗМІ, передбачають більш масштабні плани з боку Кремля.