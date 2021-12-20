Пропагандисти Кремля не дрімають: Симоньян закликає Росію повернути Донбас

19:18 01 квітень Київ, Україна

У січні російська пропагандистка і головна редакторка RT Марія Симоньян закликала Росію "повернути Донбас додому" .



У січні 2021 року пройшов донецький форум, на якому виступили багато пропагандистів РФ . Крім Маргарити Симоньян, у форумі взяли участь: її чоловік, режисер, ведучий програми "Міжнародна пилорама" на НТВ Тигран Кеосаян, головний редактор радіостанції "Говорить Москва" Роман Бабаян, депутат Держдуми Андрій Козенко.

"Люди Донбасу хочуть жити у себе вдома і бути частиною нашої великої, щедрої Батьківщини . І ми зобов'язані їм це забезпечити. Росія-матінка, забери Донбас додому ", - заявила головна редакторка RT.

Незабаром після заяви Симоньян було зафіксовано поступове нарощування військових сил Росії на її західних кордонах і в анексованому Криму.

Варто відзначити, що на форумі також був присутній і Денис Пушилін, голова самопроголошеної ДНР. Він представив доктрину «Русский відзначити, що натакож був присутній і Денис Пушилін,ДНР.представив доктрину «Русский Донбасс»

Суть її полягала в захопленні всієї території двох українських областей - Луганської та Донецької. Цим кодексом повинні керуватися сепаратисти. У разі захоплення обох областей, ДНР і ЛНР не стануть частиною Росії, але будуть повністю їй підкорятися.

Важливо, що офіційно в Москві вважають Донецьк і Луганськ українськими територіями, проте при цьому тісно співпрацюють з сепаратистами, поставляючи їм гуманітарну допомогу, зброю, а також регулярно залучаючи кадрових офіцерів російської армії для навчання бойовиків.



Заклик Симоньян не міг спонукати Путіна на ескалацію конфлікту в Донбасі, але пропагандистка могла почати готувати ґрунт для вторгнення за наказом з Кремля. "Інформація - це та сама артилерія", - сказала головна редакторка RT.

Через два місяці ми бачимо, що Путін продовжує нагнітати обстановку на сході України. За оцінками З СУ, в цілому більше ніж 55 тис. військових РФ вже були стягнуті до кордонів України.

Деякі запевняють, що Путін буде проводити навчання на сході і парад 9-ого травня в Криму. Хтось стверджує, що в Кремлі було прийнято рішення реалізувати «Русский Донбасс».