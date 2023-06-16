Пропагандистський розкол російських еліт: що думають експерти

Російська пропаганда зла і ненависті, з антизахідною істерією, не така одноманітна, як це часто може здатися. Кожна окрема варіація оголює суттєві розбіжності між російськими елітами.



«Невдачі агресора, що тривають, такі як знищення авіагрупи над Брянською областю 13 травня і рейд РДК з легіоном «Свобода Росії» в Білгородську область 22 травня посилили розкол еліт в РФ, оскільки версії різних груп сильно відійшли не тільки від дійсності, а й суперечили один. другові. Виникає повне відчуття того, що він взяв роль Жириновського, але з спокійнішим тембром голосу», — пишуть українські політтехнологи.



Патрушев, багаторічний секретар Ради безпеки Росії, одне із найближчих помічників Путіна, малює велику геополітичну картину “екзистенційної битви Росії із ворожим Заходом”.

«До цієї розповіді він додає дивовижні подробиці, такі як “радіоактивна хмара, що рухається до Європи з України”, де нібито “було знищено сховище боєприпасів із збідненим ураном”, або “неминуче спустошення США вибухом супервулкану Йєллоустоун”. із захоплення Сибіру», — коментують заяви Патрушева експерти.Медведєв скористався своїм візитом до В'єтнаму минулого тижня, щоб нагадати Заходу про можливе застосування ядерної зброї.«Заяви вищого військового керівництва Росії, виглядають нудними і свідомо хибними, включаючи регулярні повідомлення про те, що всі об'єкти ракетних ударів уражені, а також про нескінченне знищення техніки ЗСУ, яку вони, судячи з брифінгів, знищують вже вчетверте або вп'яте. по колу. РосЗМІ постійно намагаються надати позитивного забарвлення цим сухим повідомленням. Проте спроби уявити захоплення ще кількох будівель у повністю зруйнованому Бахмуті як великий стратегічний успіх виглядають настільки ж жалюгідними, наскільки і фальшивими. Також і версія про стрімке придушення РДК, які зайшли до Білгородської області, тісно стикалися з реальністю повної відсутності прикордонної оборони та імпровізованого брифінгу бійців з російського добровольчого корпусу, які відразу спростували слова представників Міноборони РФ», — пишуть експерти.Російське командування не може розвіяти поширені побоювання з приводу майбутнього українського наступу, але продовжує історію про те, що “американські лабораторії в Україні розробляють біологічну зброю”.Прем'єр-міністр РФ Мішустін, нещодавно відвідав Китай і висловив несхвалення західним санкціям, але утримався від будь-яких коментарів щодо початку війни, тривалості та закінчення війни.. Також і Ігор Сєчін, генеральний директор «Роснефти», який у минулому ніколи не соромився брати участь у геополітичних іграх, практично зник із публічної арени.«У міру того, як війна все більше зачіпає Росію, коли Кремль зазнає обстрілів безпілотників, а прифронтові райони, такі як Білгород і Брянськ, готуються до нових вторгнень, у суспільстві не відбувається нічого схожого на патріотичну мобілізацію. Стратегічний задум “затяжної війни” може відповідати прагненню Путіна до нескінченного продовження самодержавного режиму. Водночас, як народ, так і еліти не готові його більше підтримувати», - коментують ситуацію політтехнологи.