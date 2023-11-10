Виробництво зброї у третьому кварталі підриває позицію Кремля.

04:55 10 листопада Київ, Україна

У вересні Кремль оголосив про свої плани різко збільшити витрати на оборону до кінця року, причому деякі припускають, що збільшення досягне 70% від нинішніх значень. Повідомляється, що з того часу бюджет національної оборони РФ швидко зростає. Але цікаво те, що виробництво зброї при цьому не зростає. Це можна пояснити високими темпами інфляції "витрат плюс" (коли до початкової вартість продукту постійно додають певний відсоток, щоб компенсувати підвищення ціни) у російському оборонно-промисловому комплексі, високою інфляцією у вітчизняній економіці в цілому і девальвацією рубля, що триває.





Бюджет національної оборони Росії на весь 2022 склав 5,5 трлн рублів. Станом на жовтень цього року він уже становить 6,4 трлн.. Ці цифри, безперечно, створюють видимість неухильного збільшення бюджету. Проте девальвація була настільки серйозною, що поточний бюджет мав би вирости щонайменше до 6,8 трлн рублів до кінця року, щоб бути порівнянним із торішнім бюджетом.