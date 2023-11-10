Виробництво зброї у третьому кварталі підриває позицію Кремля.

У вересні Кремль оголосив про свої плани різко збільшити витрати на оборону до кінця року, причому деякі припускають, що збільшення досягне 70% від нинішніх значень. Повідомляється, що з того часу бюджет національної оборони РФ швидко зростає. Але цікаво те, що виробництво зброї при цьому не зростає. Це можна пояснити високими темпами інфляції "витрат плюс" (коли до початкової вартість продукту постійно додають певний відсоток, щоб компенсувати підвищення ціни) у російському оборонно-промисловому комплексі, високою інфляцією у вітчизняній економіці в цілому і девальвацією рубля, що триває.
Бюджет національної оборони Росії на весь 2022 склав 5,5 трлн рублів. Станом на жовтень цього року він уже становить 6,4 трлн.. Ці цифри, безперечно, створюють видимість неухильного збільшення бюджету. Проте девальвація була настільки серйозною, що поточний бюджет мав би вирости щонайменше до 6,8 трлн рублів до кінця року, щоб бути порівнянним із торішнім бюджетом.
Бюджет національної оборони Росії на весь 2022 склав 5,5 трлн рублів. Станом на жовтень цього року він уже становить 6,4 трлн.. Ці цифри, безперечно, створюють видимість неухильного збільшення бюджету. Проте девальвація була настільки серйозною, що поточний бюджет мав би вирости щонайменше до 6,8 трлн рублів до кінця року, щоб бути порівнянним із торішнім бюджетом.
Російська економіка сильно залежить від імпортних товарів, послуг та обладнання. Під тиском західних санкцій нездатність російського військово-промислового комплексу забезпечити критично важливі деталі для зброї сприяла численним невдачам на полі бою. Отже, така позиція робить заяви Кремля про збільшення виробництва нереалістичними та нездійсненними. Незважаючи на те, що Росії вдалося збільшити темпи виробництва за перші дев'ять місяців 2023 року, це зростання далеко не значне і навіть близько не наближається до заявлених цілей агресора.
Звичайно, використовуючи відсотки та рублі у своїй статистиці, пропагандисти малюють райдужні картини. Якщо висловити це у фізичній кількості вироблених одиниць, результати суттєво різняться. Наприклад, напівпровідники та його частини, поруч із целюлозою, мають вирішальне значення у виробництві зброї. Проте їхнє виробництво не лише перестало збільшуватися з 2018 року, але незмінно скорочувалося рік у рік.
Очевидно, що зростання темпів виробництва озброєнь у Росії набагато помірніше, ніж намагаються переконати пропагандисти. Якщо і існує реальне зростання в деяких секторах, то воно врівноважується стабільними або навіть темпами, що знижуються, в інших.. При цьому збільшення виробництва щодо простих озброєнь та систем ймовірніше, ніж збільшення виробництва складної, високотехнологічної техніки.
Виробництво озброєнь у Росії не може показувати системне зростання через брак кадрів та західних санкцій. Деякі галузі здатні тимчасово збільшити темпи, проте підтримання зростання в довгостроковій перспективі на даний момент неможливо. Нездатність Кремля мобілізувати внутрішню економіку для підтримки військових дій, ймовірно, призведе до тяжких втрат окупантів в Україні.
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