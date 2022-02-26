Професійні непрофесіонали в керівництві Росії

22:13 05 жовтень Київ, Україна

Останнім часом можна помітити, наскільки непрофесійними стали дії Росії на світовій арені. У чому ж причина такої поведінки Путіна, і в чому саме полягає непрофесіоналізм - далі в статті.

За основу статті взято дослідження світових істориків і незалежних журналістів.

Під час царської Росії освіта відігравала велику роль в державі. Всі високопоставлені чиновники повинні були бути навчені спеціальному ремеслу для отримання своєї посади. З приходом СРСР все змінилося.



На пости з високими посадами ставали люди, які були більш відданими партії, ніж інші, але ніяк не розумнішими. Покарання за безглузді вчинки були абсурдно суворими, і люди починали бояться що-небудь говорити. Звідси і з'являється повсюдне замовчування важливої, нехай і гіркої правди, яка могла б мати куди менш серйозні наслідки при своєчасному повідомленні. Чого варта ситуація з Чорнобилем. Через недостатню кваліфікацію співробітника сталася катастрофа, через острах перед некваліфікованим начальством подія замовчувалася.



З розвалом СРСР ситуація не змінилася, а тільки погіршилася. Страх перед тим, що Путін дізнається про яку-небудь подію, посилився. У сучасній Росії таким прикладом служить трагедія з підводним човном Курськ.



Керівні кадри, в тому числі й вищі ешелони влади, почали робити упор в бік управління персоналом і утримання влади. Тепер інтелектуальний розвиток відійшов на другий план. Головне - зберегти владу.

Через це ми можемо спостерігати в Росії вже який рік неадекватне прагнення загрібати жар чужими руками. Путін намагається тиснути на країни-суперники через країни-союзники і забуває думати про свій народ. Хоча Кремль цілком міг допустити частину опозиційних кадрів в члени уряду для вирішення внутрішньополітичних і соціальних проблем, тим самим піднявши рейтинг Путіна серед народу.



Однак Путін-президент залишається настільки засліпленим владою заради влади, що перетворився в останнього параноїка, який бачить ворогів у всіх, навіть у самому собі.

За словами очевидців, Путін був помічений з командою психологів, які працювали з ним перед публічним виступом на одному з федеральних каналів. І така людина керує країною, першою за величиною у світі.