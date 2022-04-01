Процес відновлення зорового нерва став можливим

10:58 08 листопада Київ, Україна

Завдяки новим проривам в генній інженерії стають можливими найнеймовірніші методи лікування. Так, з недавніх пір для людей, приречених на довічну сліпоту, в буквальному сенсі засяяло світло надії на відновлення зору. Вчені знайшли новий спосіб регенерувати пошкоджені клітини зорового нерва. За допомогою генної терапії їм вдалося стимулювати процес регенерації нервових волокон, а також захистити нейрони сітківки від загибелі. Їхні висновки опубліковані на сайті Кембриджського університету.

Дослідникам було відомо, що незрілі нейрони в організмі мають кращі здібності до відновлення, втрачаючи їх протягом свого розвитку. Вивчивши це явище, вчені виявили, що в незрілих клітинах присутня більша кількість білка протрудіна, наявністю великої кількості якого не можуть похвалитися ні ЦНС, ні ПНС.

Вивчивши властивості білка, дослідники зробили висновок про те, що він є однією з причин, по якій молоді нейрони мають кращу опірність до пошкоджень. Бажаючи вивчити його ефект на практиці, вчені провели два експерименти.

"Перші досліди провели на культурі клітин мозку. Вчені пошкодили аксони і стали спостерігати за реакцією клітин у відповідь на протрудін. Виявилося, що збільшення кількості або активності білка значно посилювало регенерацію. Тестування методу у мишей з травмами зорового нерва показало, що за допомогою протрудіна аксони могли регенерувати навіть на великій відстані, а нейрони сітківки були захищені від загибелі", - йдеться в описі дослідження.

В першу чергу, отримані результати відкривають нові перспективи для лікування глаукоми, впевнені автори. При глаукомі зоровий нерв, що з'єднує очі і мозок, поступово пошкоджується, і часто це відбувається через підвищений тиск всередині ока.

"Експерименти з сітківкою ока в чаші Петрі вже показали, що активація протрудіна призводить до майже повного захисту нейронів сітківки. Зазвичай без лікування близько половини нейронів сітківки гинуть після її відшарування протягом трьох днів", - йдеться в роботі.

Раніше в університеті Торонто розробили гідрогель, який відновлює функцію клітин сітківки.