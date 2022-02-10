Проблеми трудової міграції або скільки коштує життя українця

05:54 21 вересень Київ, Україна

Всі ми індивідуальні й неповторні. У кожного з нас є своя мрія та цілі. І кожен намагається реалізувати себе в рамках можливостей своєї країни, якщо це реально... Але рідна держава не завжди дає таку можливість. Життя людини, звичайно, індивідуальне та неоціненне. Але тільки не для економіки. Для неї людина - це ресурс, здатний виробляти гроші. Якщо знати вартість життя, можна розрахувати, які економічні втрати несуть щоденні смертельні ДТП, повені та посуха, помилки медиків або трудова міграція. І, найголовніше, що потрібно зрозуміти, люди - це найцінніший ресурс держави.



Універсальної формули, щоб визначити ціну українця, не існує. Економісти, політики, батьки новонароджених дітей вважають занадто по-різному.



Скільки коштує українець



За словами акушера-гінеколога, заступника директора Київського перинатального центру Олега Маланчука, держава вкладає в народження людини відразу: "Для того, щоб це працювало, треба його оснастити, треба, щоб текла гаряча вода, світило світло, треба підготувати фахівців. І тут уже породілля приходить, і тут вже народжується життя".



Все це, каже Маланчук, вже включено в тариф на народження - 8200 грн. І це тільки перший рядок в довгому рахунку. Також породіллі отримують допомогу по народженню - "пакет малюка" (5200 грн). Декретні - 40 тисяч грн.



Тому кожен новий українець отримує якийсь стартовий капітал. У сьогоднішніх цінах він становить 53 тисячі гривень.



А далі почнеться те, про що молода мама навіть подумати боїться. Мовою економістів це називається підготовка виробничих кадрів. Для батьків це означає почати виснажливий марафон з пошуку педіатра, "забивання" місця в дитячому садку, і влаштування дитини в гарну школу поруч, а ще допомогти визначитися дитині, ким вона хоче бути.



Для держави це означає - нові здорові працівники. Тому на медицину виділяє по 1300 грн на рік. До повноліття набирається - 23 400. Сюди ще треба додати й екстрені випадки. А раптом апендицит (8 тисяч грн) або перелом (8 тисяч грн).



Далі - освіта. Середньостатистичний українець проводить чотири роки в дитячому садку. Це коштує 106 800 грн, потім 12 років у школі - в середньому по країні це обходиться у 276 тисяч грн. Додайте сюди ще й вищу освіту. Кожен другий в країні - бюджетник. І це місце до ВНЗ обходиться державі в середньому 43 тисячі. За 5 років виходить 215 тисяч.



Тобто, вартість людини від народження та до отримання диплома про вищу освіту коштує державі близько 700 тисяч грн.



І вкладає ці гроші вона не просто так, а в надії, що громадяни їх відпрацюють.



Величезна кількість українців в пошуках хоч якогось заробітку з країни виїжджають. Це переважно чоловік, а не жінка, як свідчить офіційна статистика. Як правило, старше 35 років, з професійною освітою. Поїде на заробітки він швидше із Західної України і створювати додану вартість буде, швидше за все, в Польщі чи Італії. І там його розглядають як один з найдорожчих дармових ресурсів, тому що виростити когось - а це пологи, освіта, медицина, соціальні пільги - навіть в Польщі коштує в рази дорожче. У що обходиться Україні цей неоціненний людський капітал - в сюжеті.



Вартість життя українця За словами акушера-гінеколога, заступника директора Київського перинатального центру Олега Маланчука, держава вкладає в народження людини відразу: "Для того, щоб це працювало, треба його оснастити, треба, щоб текла гаряча вода, світило світло, треба підготувати фахівців. І тут уже породілля приходить, і тут вже народжується життя".Все це, каже Маланчук, вже включено в тариф на народження - 8200 грн. І це тільки перший рядок в довгому рахунку. Також породіллі отримують допомогу по народженню - "пакет малюка" (5200 грн). Декретні - 40 тисяч грн.Тому кожен новий українець отримує якийсь стартовий капітал. У сьогоднішніх цінах він становить 53 тисячі гривень.А далі почнеться те, про що молода мама навіть подумати боїться. Мовою економістів це називається підготовка виробничих кадрів. Для батьків це означає почати виснажливий марафон з пошуку педіатра, "забивання" місця в дитячому садку, і влаштування дитини в гарну школу поруч, а ще допомогти визначитися дитині, ким вона хоче бути.Для держави це означає - нові здорові працівники. Тому на медицину виділяє по 1300 грн на рік. До повноліття набирається - 23 400. Сюди ще треба додати й екстрені випадки. А раптом апендицит (8 тисяч грн) або перелом (8 тисяч грн).Далі - освіта. Середньостатистичний українець проводить чотири роки в дитячому садку. Це коштує 106 800 грн, потім 12 років у школі - в середньому по країні це обходиться у 276 тисяч грн. Додайте сюди ще й вищу освіту. Кожен другий в країні - бюджетник. І це місце до ВНЗ обходиться державі в середньому 43 тисячі. За 5 років виходить 215 тисяч.Тобто, вартість людини від народження та до отримання диплома про вищу освіту коштує державі близько 700 тисяч грн.І вкладає ці гроші вона не просто так, а в надії, що громадяни їх відпрацюють.Величезна кількість українців в пошуках хоч якогось заробітку з країни виїжджають. Це переважно чоловік, а не жінка, як свідчить офіційна статистика. Як правило, старше 35 років, з професійною освітою. Поїде на заробітки він швидше із Західної України і створювати додану вартість буде, швидше за все, в Польщі чи Італії. І там його розглядають як один з найдорожчих дармових ресурсів, тому що виростити когось - а це пологи, освіта, медицина, соціальні пільги - навіть в Польщі коштує в рази дорожче. У що обходиться Україні цей неоціненний людський капітал - в сюжеті.



В Україні 15,9 мільйона громадян - це зайняті, тобто працюючі українці. Зайняті українці для держави автоматично дорівнюють податкам - 56 тисяч на рік. Якщо помножити на тривалість працездатного життя, значить, десь два мільйони гривень. Тобто, громадянин повинен віддати державі в три рази більше, ніж вона в нього вклала. На них, пояснює експерт по публічних фінансах Дарина Марчак, країна живе.



"Це витрати, які здійснює держава для того, щоб оплатити освіту, медичну галузь, виплату всіх соціальних платежів, на духовний розвиток, забезпечення обороноздатності держави, Національну гвардію. У нас сума виходить 63,9 тисячі гривень", - говорить керівник центру громадських фінансів Дарина Марчак.



Баланс не сходиться. Щоб покрити недостачу, Україна живе в борг. Дарина Марчак стверджує, що більшість йде на соціалку. Все для того, щоб перезапустити й збільшити нове коло виробництва людського ресурсу - народжує, вчить, лікує, вирощує кадри. Витрачає по 700 тисяч гривень на кожного і далі біда - дарує дорогий людський ресурс іншим країнам. Здавалося б безглуздя. Але Україна примудрилася це зробити.



Вартість трудової міграції