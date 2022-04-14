Проблема води в Криму не вирішується російською владою

20:20 15 липня Київ, Україна

Проблема з водопостачанням в Криму досягла критичного становища. Люди зазнають гуманітарної катастрофи. Замість того щоб придумати, як ефективно вирішити проблему, Кремль запустив "машину" пропаганди зі звинуваченнями в бік України, що вона позбавила кримчан води, а Росія успішно справляється з цією проблемою. Ще більше посилює проблему присутність великої кількості військових в Криму.

Квітневі військові "навчання" показали методи, завдяки яким Путін успішно може маніпулювати рішенням Заходу. Результатом переведення декількох російських армій до кордонів України, в тому числі і на півострів Крим, став дзвінок Байдена з пропозицією про зустріч. Однак, крім політичних, ці маневри мають екологічні та гуманітарні наслідки.

З'ясувалося, що ще з серпня 2020 року військові встановили табір на березі річки Біюк-Карасу для того, щоб перекачувати воду з Тайганського водосховища в Білогірському районі в Сімферопольське, таким чином імітуючи вирішення проблеми водозабезпечення в Криму. Крім цього, військові використовували воду у власних інтересах. Перекачавши, за словами Міністерства оборони РФ, 50 млн тонн води в Сімферопольське водосховище, військові згорнули табір. За словами місцевих жителів, вони залишили після себе "випалену землю" в мазуті і зі слідами ПММ.

Через рік військові знову отаборилися на старому місці. Тепер вони розгорнули необхідну інфраструктуру, яка в потрібний момент буде перекачувати воду вже не з спустошеного Тайганського водосховища, а з Білогірського, що знаходиться неподалік . І знову їхня присутність вбиває всю флору навколо. Ось що говорить про присутність і дії військових місцевий краєзнавець: "Військові після себе залишили непривабливу картину - численні ураження ґрунту горючими матеріалами. Місцеві жителі сподівалися, що вони вже не повернуться, тому що Тайганськоє водосховище залишилося без корисного об'єму води. Але тепер, значить, прийшла черга Білогірського водосховища, що знаходиться поруч ".