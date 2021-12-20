Призов кримчан в російську армію назвали злочином РФ в Криму

12:25 12 квітень Київ, Україна

З 1 квітня по 15 липня 2021 року в РФ проходить весняний призов на військову службу, який, за попередніми даними, повинен охопити 134,6 тисячі новобранців.



З огляду на активну мілітаризацію Кримського півострова і посилення наявного вже там «мобілізаційного резерву», Росія планує призвати більше ніж 3 тисячі кримчан. Більш того, активізований призов у сусідніх з Кримом регіонах, яких відправлять до Криму.



Необхідно відзначити, що кримським призовникам дозволяють приходити в «призовний пункт» лише з кнопковим телефоном, оскільки їм суворо заборонено ділитися фотографіями, відео, геолокацією та іншою інформацією про себе та інших військовослужбовців не тільки у військових частинах, а й у військових комісаріатах.





Для полегшення ведення обліку «мобілізаційного резерву» Криму на кримських призовників оформляються не тільки банківські пластикові картки для отримання зарплати солдата строкової служби, а й персональні електронні картки, де будуть, зокрема, дані про проходження навчально-стройової підготовки, пройдених спеціальних курсах, проведених стрільбах, навчаннях, стрибках з парашутом, практичних заняттях з технікою та інші дані, що вносяться безпосередньо в російських військових частинах.



Для підвищення привабливості проходження військової служби в армії РФ, російські пропагандисти поширюють інформацію про «позитивні моменти»: видача спеціальних «вдосконалених» наборів засобів гігієни, підбір «максимально цікавого роду військ», спеціальності, і нібито територіального розташування майбутньої військової частини. Однак коментарі родичів призовників свідчать про зовсім інше становище речей.



Більш того, Міністерство закордонних справ України висловило протест проти здійснення РФ військового злочину - призов громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та м.Севастополь, на службу в ЗС РФ, підкреслюючи, що це порушення норми міжнародного гуманітарного права - положення четвертої Женевської конвенції 1949 року.





Також 3 березня пресслужба Прокуратури АР Крим та Севастополя повідомила підконтрольному Росії військовому комісару Сімферопольського району і міста Алушта (прим. - Костянтин Качаров) про підозру в порушенні законів і звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України), яке полягає в «примусі цивільного населення окупованого півострова служити в збройних силах держави-окупанта».



Незважаючи на позицію України і практично всіх Західних країн в цьому питанні, РФ не тільки продовжує проводити призов військовослужбовців на півострові, але і «готує» наступні покоління шляхом проведення «виховних робіт» і патріотизації молоді. Так, 5 квітня в рамках реалізації плану виховної роботи та спільної роботи: ВВПГР «ЮНАРМІЯ» Сімферопольського району, місцевої адміністрації та районного військового комісаріату, на базі військової частини 46451 пройшов «День призовника».



На жаль, заходи подібного роду забезпечують державу-окупанта «слухняним гарматним м'ясом» для подальшої реалізації амбітних геополітичних цілей Кремля.