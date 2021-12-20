Визнання Лукашенком чи спроба вирішити кризу мігрантів

16:06 20 листопад Київ, Україна





Після виборів 2020 року в Білорусі та фальсифікації результатів режимом Олександра Лукашенка, країни ЄС не визнають байцька дійсним правителем РБ. Ніхто з ним не зв'язувався до дзвінка Ангели Меркель, тому що він не є законним правителем. Зателефонувавши диктатору, виконувач обов'язків канцлера ФРН не лише визнала тим самим законність влади Лукашенка, а й дискредитувала політику ЄС. Виконуюча обов'язки канцлера Німеччини Ангела Меркель двічі особисто зателефонувала до Олександра Лукашенка. Метою даних дзвінків була спроба вирішити міграційну кризу, спричинену Мінськом для дестабілізації країн ЄС. Водночас, зв'язавшись із Лукашенком , Меркель підтвердила його легітимність.Після виборів 2020 року в Білорусі та фальсифікації результатів режимом Олександра Лукашенка, країни ЄС не визнають байцька дійсним правителем РБ. Ніхто з ним не зв'язувався до дзвінка Ангели Меркель, тому що він не є законним правителем. Зателефонувавши диктатору, виконувач обов'язків канцлера ФРН не лише визнала тим самим законність влади Лукашенка, а й дискредитувала політику ЄС.

У телефонній розмові Меркель обговорила з Мінськом можливість надати біженцям гуманітарну допомогу і повернути їх назад на батьківщину, оскільки Польща в жодному разі не пропускатиме мігрантів на свою територію, а на вулиці вже буває мороз і те, що білоруські військові тримають людей на вулиці. нелюдсько.



Результат діалогу не відомий, проте багато хто в ЄС, зокрема уряд Польщі, засудив Меркель за спілкування з Лукашенком.. На захист в.о. канцлера ФРН, можна сказати, що дзвінок був схвалений Брюсселем і здійснювався за згодою Європейської комісії.

Ангела Меркель пішла на ризикований крок. Визнання Лукашенка президентом Білорусії ставить під сумнів усі санкції, введений проти його режиму ЄС.. Водночас саме він організував перельоти до Мінська з Близького сходу. Не важливо, є Лукашенко легітимним чи ні, це його рук справа, а значить з ким, як не з ним вести діалог.



Окрім цього, лише Меркель зробила хоч якісь спроби розв'язати кризу на польсько-білоруському кордоні. Вона також виступила з позиції демократичного лідера, оскільки насамперед висловила стурбованість про здоров'я біженців.. Польська влада виставила військові сили і була готова, у разі проникнення, застосувати силу. Їх можна зрозуміти, проте вони не знайшли іншого варіанту, і, мабуть, не намагалися його знайти.

Ситуація із дзвінками Меркель неоднозначна. З одного боку, вона поставила під сумнів усю політичну систему ЄС, з іншого – як гуманний правитель вчинила, перш за все, по-людськи.. Засуджувати її за це – остання справа. Своїм вчинком Меркель надала шанс Лукашенку зробити правильний вибір. Але якщо врахувати, що його покровителем є Путін, навряд чи її хід спрацює, а дзвінок розцінюватиметься як слабкість усього Європейського Союзу.