07:31 12 грудня Київ, Україна

Киргизія підтвердила свою першість по зміні влади і керівної еліти після парламентських виборів. Річ в тому, що опозиція дізналася про втручання Росії у вибори країни. Вони зрозуміли, що результати сфальсифіковані, і підняли бунт.



За даними соцопитування, жителі Киргизії вважали, що зв'язок Сооронбая Жеенбекова з Володимиром Путіним - злочинний для країни. Вони хотіли, щоб ідеї, нав'язувані Росією, перестали надходити до них в країну. Нове покоління розуміє, що це свідомо програшна політика, яка приведе до чергового застою. Для цього було прийнято рішення вийти на протести і провести у відставку чинного главу держави.

В результаті протестів постраждало понад 700 осіб і 1 людина загинула. Опозиція випустила на волю ворогів чинного режиму, в тому числі і колишнього президента Атамбаєва Алмазбека, який, втім, знову опинився за ґратами після зміни влади.



Люди вийшли на вулиці вже не вперше. За останні п'ятнадцять років це третій раз, коли подібним способом вирішують змінити владу. Це не тільки переділ сфер впливу, а й спосіб знайти ту заповітну схему "і вовки ситі, і вівці цілі". Адже відомо, що в усіх пострадянських країнах керівна еліта - це жадібні до чужих грошей люди, які рік за роком виходять з тіла країни крапля за краплею, як гнійний нарив. Приклад того, що в Киргизстані весь час змінюється влада, означає, що люди готові діяти радикально для того, щоб підібрати вірну схему для загального блага, а не тільки для насичення правителів, як це добре демонструється в Кремлі.

Росія дуже стурбована тим, що відбувається. Це й не дивно. Друга революція союзної держави, ще й в один рік, з різницею в 2 місяці. Росіяни, більше всіх не задоволені владою в країні, бачать, що згуртувавшись і вийшовши на вулиці, можна досягти результату. Однак, якщо порівняти Білорусь і Киргизстан, то радикальність дій прямо пропорційна швидкості досягнення мети.

У МЗС РФ хочуть якнайшвидшого відновлення і закликають легітимну владу, хто б її не уособлював, якомога швидше відновити співпрацю з Росією. Експерти стверджують, що така заява дуже нешаноблива до Киргизстану. Мабуть, в Кремлі абсолютно наплювати, хто буде біля керма їхньої союзної держави, головне, якомога швидше. Їм абсолютно плювати на почуття людей і на внутрішні проблеми в країні, їм головне отримати від своїх союзників по-максимуму, використати і прикритися в разі нападу з іншого боку.