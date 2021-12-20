прислужники смерті

17:42 07 серпень Київ, Україна

З початку 2014 року, при вторгненні Росії в Україну, була створена приватна військова компанія імені Вагнера , далі ПВК Вагнера. Це було зроблено для того, щоб весь світ розумів, що в Україні і Криму немає жодного сліду російської армії.

ПВК Вагнера детально розроблений план по набору російських найманців. За прямим наказом Путіна, Дмитра Уткину, було доручено створити підрозділ найманців. Дмитро Уткін - офіцер запасу і кавалер ордена мужності, в минулому мав позивний Вагнер, звідси і назва. Була створена ідеальна мережу суб-посередників, які захищали, ніби наскрізне шифрування, Путіна від будь-якого звинувачення в його бік. ПВК Вагнера підпадають під кримінальну статтю РФ про найманство.

Всі умови для вступу до лав ПВК були створені вже давно. Маленька зарплата, важка праця, дешева палена горілка, безробіття. Таким чином молодим і відчайдушним хлопцям, у яких "виймав" мозок при проходженні строкової служби в армії, пропонували дуже привабливі умови. З закритих джерел відомо, що зарплата бійців починалася від 2000 доларів в місяць і могла досягати 6000. За ці гроші найманці могли виплатити кредити, допомогти родині або просто красиво прогуляти. Ось тільки витратити ці гроші мало хто встигав.

Після анексії Криму, бійці ПВК були відправлені на схід України, де активно брали участь в бойових діях і спецопераціях спрямованих проти ВСУ. Далі Сирія.

Величезні ресурси необхідні на озброєння, транспортування, зарплати і компенсації були не такий великий проблемою. Як і завжди, у фінансових питаннях Путіну готові прийти на допомогу його ланцюгові пси - олігархи. На цей раз, героєм став Євген Пригожин, "кремлівський кухар" і власник пітерської компанії "фабрика тролів".

Після прояви себе в Україні як надійних бійців, ПВК Вагнера почало приймати контракти з усього світу. Їх слід було помічено в Африці і Південній Америці в локальних конфліктах деяких країн.

Вельми зручне і прибуткове підприємство, а для такого правителя як Путін ще і звичне. При втраті бійців, про них ніхто особливо не піклуватися. Вся причетність до Росії спростовується і сприймається як образа.

А при згадці ПВК Вагнера і пов'язаних з нею Дмитра Уткіна і Євгенія Пригожина, робиться здивований погляд і йдеться що то типу: «чергова провокація» або «класична дезінформація». За загиблих бійців, нібито, виплачують разову компенсацію в розмірі 5 000 000 рублів, а так само 100 000 рублів на похорон. Але і тут Кремль примудряється хитрувати. Вони знаходять нібито дружин і братів, яких найманці знайшли в гарячих точках і переводять гроші їм. Насправді ж, кошти залишаються в пригріті кишенькових.

Вже не дивно, що Росія здатна і на таке як ПВК Вагнера, але все ж гидоти до загальної бочці з дьогтем додає. Убитих найманців ніхто не відправляє додому. Тобто держава не піклуватися про своїх же громадян, хто погодився піти на мирову злочин за наказом Путіна. Поки весь світ намагається розвиватися, пережиток совка намагається зруйнувати до свого ж рівня. Ну що ж, не довго залишилося