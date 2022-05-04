Застосування росією ядерної зброї призведе до її знищення, вважають експерти

21:30 01 травня Київ, Україна

Продовжуючи збройний наступ на Донбасі, кремль посилює свої атаки проти України та на інформаційному фронті. Тривала дегуманізація пропагандою рашистів України та Заходу, який підтримує оборонні зусилля Києва, використовується для виправдання все більш радикальних методів ведення війни.

Під час брифінгу міноборони країни-агресора було сказано про те, що " Америка створює провокацію у застосуванні російськими військами хімічної, біологічної та ядерної зброї у Харкові, Києві та Запорізькій АЕС". Також там додали, що події супроводжуватимуться численними жертвами серед мирного населення.

Вже можна виділити конкретну аксіому – те, у чому намагаються звинуватити рашисти інших, є їхніми планами. Так було у Маріуполі, прикордонних областях агресора, Краматорську, на свято Великодня, так може статися й тепер. Занепокоєння про ймовірну хімічну або ядерну атаку з боку росії неодноразово виражалося західними країнами, зокрема, Вільямом Бернсом, головою ЦРУ США.

Ще на початку року влада рф заявляла про “мирну росію”, “про братський народ України”, “про неможливість нападу на сусідню країну”, тоді як у наступній сцені вони заявили про те, що дадуть військово-технічну відповідь на політичні вимоги країн Заходу, що не виключає застосування тактичної ядерної зброї.

Тепер же риторика стала агресивнішою, проте пропагандисти знову суперечать самі собі. З одного боку - " Америка втягнула росію у цю війну, щоб створити новий світовий порядок", з іншого - знищення моделі англосаксонського світу, як історична мета кремля.

Крім того, пропагандисти одночасно кажуть, що "воюють з НАТО, а не з Україною", але продовжують риторику про українських нацистів, проти яких вони виступають.

Всі ці наративи створюються за єдиної риторики про необхідність війни “тому, що…”. А “чому?”, кожен може вибрати собі таку “правду”, яку вважає більш “правдивою” чи привабливою. І не має значення, що одна заява суперечить іншій.

Тим часом навіть прокремлівські соціологи визнають, що більшість росіян, хоч і залишаються лояльними до влади, роблять це в основному з принципу "я як усі" і не готові активно включатися в "патріотичну" повістку і тим більше йти вмирати на фронт. Відповідно, для цих людей доречніше застосувати тези про те, що їх “примушують до війни” і “не залишають вибору” та їхня головна мотивація - не патріотичний чад чи войовнича риторика, а страх перед зовнішньою загрозою.

Посилена риторика про застосування ядерної зброї, обумовлена тим, що це дозволить “вирішити проблему раз і назавжди” .. Особливо агресивні та зомбовані рашисти сприймають таку перспективу радісно та урочисто. Лояльний до влади прошарок населення – як необхідність удару у відповідь для перемоги над усім світом. "Ми потрапимо до раю, як мученики", - заявив путін, коментуючи можливість застосування ядерної зброї.

При цьому запуск ядерної ракети, ймовірно, тактичної, поверне одночасно всі країни (за винятком, мабуть, КНДР) проти агресора.

Виключати ядерний удар у відповідь з боку Заходу не можна, однак його, швидше за все, не буде, щоб не провокувати знищення всього світу. Тим не менш, розмов про те, чи вводити війська НАТО в Україну, вже не буде. Усі країни одноголосно й у найкоротші терміни ухвалять рішення знищити агресора, визнавши цілу країну як терористичне формування. Знищення росії буде питанням світової безпеки, і в цьому заході захочуть взяти участь абсолютно всі – від США до Китаю.