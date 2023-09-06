Пригожин втрачає позиції в Африці: думка аналітиків

Але після повстання, ПВК «Вагнер», схоже, почала втрачати позиції в Сирії. Пройшла чутка, що 23-24 червня вагнерівці, які перебували в Сирії, були затримані. Однак, це не підтверджена інформація. У той самий час ця країна почала приймати інші ПВК з рф, у тому числі сумнозвісну «Редут», афілійовану з міноборони агресора, а також найманців від імені Геннадія Тимченка, близького друга путіна, у якого також є інтереси в Сирії. По суті, пригожин зі своїми найманцями незабаром має бути маргіналізований у цій країні, що сильно вдарить по його фінансах, оперативних резервах, а також можливостях в регіоні БСПА.ПВК «Вагнер» також брала активну участь у Другій громадянській війні в Лівії на боці генерала Халіфи Хафтара з уряду Тобрука, який безпосередньо підпорядковувався міністерству оборони росії. Щонайменше з 2018 року позиції пригожинських головорізів у країні ослабли, оскільки кремль почав балансувати між двома протиборчими таборами. При цьому, незважаючи на низку невдач, до грудня 2021 року в країні все ще було близько 7 тис. найманців із важкою технікою. Зважаючи на відсутність достовірної інформації з цього питання, важко оцінити, як змінилася чисельність вагнерівців. Але навіть у цьому випадку їхня кількість, безумовно, у тій чи іншій формі зменшилася через зміни у внутрішній динаміці в Лівії та вторгнення путіна до України. Невдалий переворот пригожина та відкритий конфлікт із міноборони могли додатково послабити позиції ПВК «Вагнер» у Лівії, що може бути пов'язане з двома ключовими подіями.По-перше, у червні 2023 року невідомі безпілотники завдали удару по авіабазі Аль-Харуба за 150 км на південний схід від Бенгазі, яка, як повідомляється, є базою для авіації пригожина. Цікаво, що об'єкти ПВК «Вагнер» також зазнали нападу в кількох країнах Африки на південь від Сахари.По-друге, потенційний конфлікт через нафтові доходи може ще більше послабити позиції пригожина в Лівії. Зокрема, 24 червня Хафтар зажадав, щоб до кінця серпня доходи, пов'язані з нафтою, були перерозподілені справедливим чином. А якщо ні, то збройні сили готові зробити все можливе для забезпечення порядку. Оскільки пояснень за цим не було, логічно припустити, що заява Хафтара була адресована іноземним видобувачам нафти і насамперед пригожину. Він блокував експорт лівійської нафти на закордонні ринки.Не виключено, що криза, пов'язана з нафтою, може стати каталізатором для зближення Хафтара та США, які висловили занепокоєння щодо впливу ПВК «Вагнер» у Лівії.Протягом майже десяти років путін розділяв монополію на насильство з пригожиним, щоб офіційно не залучатиме росію до збройних конфліктів та військових операцій, які могли б нашкодити репутації країни. Так могло б продовжуватись і далі, якби не пригожинський заколот. Кремль не збирається відмовлятися втрачати можливості в регіоні БСПА, але залучення ПВК «Вагнер» до цієї кампанії тепер буде переглянуто не на користь пригожина.