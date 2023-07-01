Пригожин втік до Білорусі до свого друга

23:12 29 червня Київ, Україна

Після невдалого заколоту, Пригожину дали можливість залишити Росію та сховатися в Білорусі. Посередником між Путіним та ватажком головорізів виступив Лукашенко, який до цього знав Пригожина близько 20 років. Але чи залишаться друзями вусатий диктатор та лисий відморозок, коли їхній плешивий знайомий із Кремля віддасть наказ на знищення осередку ПВК «Вагнер» на території РБ?

Лукашенко та Пригожин давні знайомі. Але якщо звернути увагу на приємні відгуки один одного, то вони є більше, ніж просто знайомими. На той час ще легітимний президент Білорусі та початківець кухар Путіна познайомилися на кораблі-ресторані Пригожина « New Island ». З того часу про їхні зв'язки практично нічого не відомо. Але судячи з того, що після затримання вагнерівців у 2020 році в РБ, Пригожин сказав, що продовжить ставитися до білоруського диктатора з колишньою повагою, їхні взаємини, мабуть, виходять за межі звичайного знайомства.

Тим часом, коли ватажок найманців зрозумів, що його заколот, з якихось причин не вдасться, посередником у переговорах із Путіним став саме Лукашенко. Очевидно, Пригожин довіряє своєму вусатому другу, адже "взяв" запропоновані йому "гарантії безпеки" від російського диктатора і відлетів до РБ. І все ж він повинен краще знати Путіна, ніж Лукашенка, щоб розуміти – за ним, рано чи пізно, прийдуть.

Якщо згадати історію пострадянської Росії, то після зміни президентів у 1999 році новий господар Кремля вбивав людей і за меншу “зраду”. Колишнього співробітника ФСБ Олександра Литвиненка отруїли полонієм за написання книги «ФСБ підриває Росію», а на сім'ю Скрипалів вчинили замах, оскільки Сергій став перебіжчиком і почав працювати з Мі-6. Пригожин зі свого боку зробив те, що ніхто раніше не робив. Він розпочав державний переворот, публічно розповівши про причини початку вторгнення 24 лютого 2022 року. У путінській Росії за це передбачено страту.

Ніхто до ладу не знає, що сталося. Чому господар ПВК «Вагнер» раптом вирішив розгорнути колони із військовою технікою від Москви? Про що саме домовилися Путін із Пригожиним? Що тепер робитиме головоріз? Очевидно одне, рано чи пізно Пригожин буде усунено. Але оскільки він перебуває на території Білорусі, де, між тим, є кілька тисяч російських військовослужбовців і ще більше спецслужбистів, убити його без відома Лукашенку не вдасться. Чи стане тоді білоруський диктатор робити спроби врятувати свого “друга”, чи сліпо піде волі начальства з Кремля?