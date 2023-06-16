Пригожин не залишає спроб зайняти місце у кремлі

15:24 26 травня Київ, Україна





Як відомо, пригожин значну частину життя провів у місцях відбуття покарання, пов'язаного з позбавленням волі. «Він є типовим представником злочинного світу, пережитком кінця 80-х – початку 90-х, якому вдалося не лише вижити, серед тисяч інших подібних до нього, а й отримати велику владу безпосередньо від путіна. Виконуючи "брудну роботу" для кремля в країнах Африки, на Близькому Сході, в Центральній Америці, отримуючи контроль над родовищами природних копалин, він заслужив цілковиту довіру диктатора. З іншого боку, навряд чи знадобляться пальці другої руки, щоби перерахувати прихильників пригожина серед високопоставлених російських чиновників і силовиків», — розповідають політологи.



У відкритих джерелах інформації повідомляється, що проти господаря ПВК «Вагнер» налаштовані всі офіційні силові структури росії. «Емоційне відео пригожина, де він вимагає боєприпаси у шойгу та герасимова, яке за день перетворилося на мем, яскраве тому підтвердження», - стверджують експерти в галузі політології.



В інтерв'ю, яке дав пригожин медіатехнологу Костянтину Долгову, він наполягає на необхідності кадрових перестановок у верхівці міноборони, пропонуючи замінити шойгу та герасимова – мезенцевим та суровікіним. «Кухар путіна та за сумісництвом головний спонсор ПВК «Вагнер» пригожин здобув широку популярність лише після початку повномасштабного вторгнення в Україну. До цього його знали виключно ті, хто цікавився зовнішньополітичною діяльністю рф в Африці та на Близькому Сході. Проте на сьогодні він є головним конкурентом путіна на майбутніх виборах у росії», — заявляють політтехнологи.Як відомо, пригожин значну частину життя провів у місцях відбуття покарання, пов'язаного з позбавленням волі. «Він є типовим представником злочинного світу, пережитком кінця 80-х – початку 90-х, якому вдалося не лише вижити, серед тисяч інших подібних до нього, а й отримати велику владу безпосередньо від путіна. Виконуючи "брудну роботу" для кремля в країнах Африки, на Близькому Сході, в Центральній Америці, отримуючи контроль над родовищами природних копалин, він заслужив цілковиту довіру диктатора. З іншого боку, навряд чи знадобляться пальці другої руки, щоби перерахувати прихильників пригожина серед високопоставлених російських чиновників і силовиків», — розповідають політологи.У відкритих джерелах інформації повідомляється, що проти господаря ПВК «Вагнер» налаштовані всі офіційні силові структури росії. «Емоційне відео пригожина, де він вимагає боєприпаси у шойгу та герасимова, яке за день перетворилося на мем, яскраве тому підтвердження», - стверджують експерти в галузі політології.В інтерв'ю, яке дав пригожин медіатехнологу Костянтину Долгову, він наполягає на необхідності кадрових перестановок у верхівці міноборони, пропонуючи замінити шойгу та герасимова – мезенцевим та суровікіним.



«До речі, ці два маргінали прославилися своєю жорстокістю, за що й отримали прізвисько “м'ясника” та “армагедону” відповідно. Але крім цього, пригожин симпатизує їм не за якісь визначні успіхи, а за те, що вони постачали ПВК «Вагнер» необхідну кількість боєприпасів та військової техніки», - наголошують політтехнологи.



У цій ситуації вражає те, наскільки голова найманців став значною фігурою серед російських еліт. «Путін надав йому настільки широкі повноваження, що він безпосередньо, по суті, дискредитує російську армію як ніхто інший, і за це ніхто його не заарештовує і не садить до в'язниці. Більше того, популярність пригожина зараз настільки велика, що деякі «соціологи», які проводили опитування, «кого росіяни хотіли б бачити наступним президентом» (варіантів відповідей не було, люди самі називали прізвища), вивели кухаря путіна на друге місце після путіна», — зазначають політологи.



Ставлення путіна до того, що відбувається, аналітики пояснюють бажанням путіна підтримати розкол між елітами. Здавалося б, для президента рф це прецедент, який міг би погано для нього закінчитися. Але знову варто нагадати, що між пригожиним та всім силовим блоком рф стоїть лише путін. І якщо його не стане, у прямому чи переносному значенні, то жодного «Вагнера» не вистачить, щоб захистити його. З іншого боку, для путіна це ще один елемент, який допомагає підтримувати розкол серед еліт, що у свою чергу дає йому впевненість, що ніхто не зможе організувати коаліцію з метою його подальшого усунення. І з цієї позиції пошук пригожиним прихильників, як, наприклад, мезенцев і суровікін, грають тільки на користь путіну.



У будь-якому разі, подальша доля глави ПВК «Вагнер», у тому випадку, якщо йому вдасться вижити, уникнути суду, зберегти при собі найманців і, найголовніше, прихильність путіна, рано чи пізно приведе його до кремля. У такому разі рф як політична структура деградує ще більше, і будь-який міжнародний зв'язок з таким державним утворенням матиме серйозні наслідки.