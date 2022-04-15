Придністров'я можуть залучити до війни, думку експертів

16:50 15 квітня Київ, Україна

Придністров'я – сепаратистський регіон Молдови. Його легітимність трохи вища, ніж окуповані частини Донецької та Луганської областей у 2014 році. Водночас, війська рашистів там базуються досить давно і з урахуванням поступового слабшання окупаційних сил, ці сили, зрештою, можуть кинути у підкріплення наступу на Одесу.

Згідно з повідомленнями з України та Великої Британії, у Придністров'ї вербує солдатів для введення їх на фронт, що, очевидно, відображає труднощі, з якими зіткнулися окупанти у пошуках резервів. Крім того, українське військове командування оголосило, що збиватиме будь-які рашистські літаки , які піднімуться з Придністров'я.

Українські побоювання не виявилися безпідставними. Ходили чутки про можливі провокації окупантів проти України з Придністров'я, хоча як придністровські, так і молдавські офіційні особи намагалися спростувати їх.

Тим часом є три події, які говорять про те, що Придністров'я зіграє певну (поки що неясну) роль у нападі. По-перше, сепаратисти Придністров'я зажадали від молдавського уряду негайно розпочати переговори про визнання міжнародним співтовариством його як незалежної держави , щоб війна в Україні не призвела до провокацій з боку Молдови чи використання проти неї українських сил. Ці вимоги та претензії, на яких вони нібито засновані, звісно, цілком можуть бути черговою спробою рашистів використати Придністров'я у своїх цілях – цього разу не лише проти Молдови (щоб відвести Кишинів від проєвропейського курсу), а й проти України.. Другий варіант здається цілком правдоподібним, враховуючи, що прорашистський режим у Тирасполі почав говорити про необхідність боротьби з “ нацизмом ” у Молдові, так само, як пропагандисти окупантів використовують цей наратив щодо України.

По-друге, війна в Україні зменшила здатність тіньових постатей у Придністров'ї продовжувати торгівлю " Схід - Захід " на чорному ринку. Одна з фірм, які найбільше постраждали, корпорація «Шериф», здається, шукає спосіб обійти це. Завдяки своєму контролю над місцевими ЗМІ та прямому впливу на придністровських політиків компанія просуває новий підхід, який дозволить відкрити маршрути на південь через Молдову замість тих, які вона досі використовувала на схід, в Україну.. Ці зусилля, схоже, стоять за новими переговорами між сепаратистами Придністров'я з офіційними особами в Кишиневі щодо можливої угоди. Ці ходи теж можуть бути хитрощами, але вони ще більше розгойдують і без того нестабільну ситуацію.

І, по-третє, загалом йдеться про кілька можливих варіантів для майбутнього Придністров'я, явно використовуючи більш експансивні формулювання, ніж вони використовували у 90-х. На думку експертів, сепаратистську республіку можуть визнати " незалежною " або " прийняти до складу " агресора. Результат такого сценарію вже видно. Однак Молдова не має тієї сили, що й Україна, а значить, ймовірно, не чинитиме опір. Проте це дасть можливість розпочати наступ на південний захід і південь нашої країни з ще одного флангу, не залучаючи при цьому саму Молдову.

Вкотре постає перед очима ситуація, коли окупантам необхідно приймати рішення на ходу. Назвавши війну " спецоперацією " рашисти самі себе прирекли на поразку, оскільки підготовка до війни - зовсім інше, ніж підготовка до реальної спецоперації. Цілком імовірно, що рашистські війська у Придністров'ї стануть учасниками конфлікту, проте коли це станеться – не відомо. Крім того, їхня загальна чисельність налічує близько 1,7 тис. осіб, а озброєння на половину прострочено або розкрадено. Постачання як живої сили, але, що найголовніше, амуніції, рашистам може коштувати ще більших втрат як першого, так і другого при спробі постачання.