Причини провалу російських БПЛА, думка експертів

20:03 23 листопада Київ, Україна

За останні 12 років росія вклала значні кошти в розробку та закупівлю всіх видів військових БПЛА: від розвідувальних та цілепоказових до засобів радіоелектронної боротьби та бойових у поєднанні з боєприпасами, що баражують. Тим не менш, окупанти відразу ж зіткнулися з гострою нестачею розвідувальних БПЛА лише після кількох місяців війни. Швидше за все, цей дефіцит був очевидним ще напередодні вторгнення, але масові втрати з того часу ще більше посилили ситуацію.

Внаслідок цього дефіциту сотні комерційних дронів китайського виробництва (включаючи різні моделі DJI Mavic) судомно скуповувалися зомбо-патріотами, але не кремлем. Сам російський уряд закупив сотні боєприпасів, що баражують, і безпілотників іранського виробництва. Проте закупівля цих БПЛА не змінила ситуацію на полі бою. А відсутність необхідної електроніки та технологій разом із залежністю від імпортних комплектувальних - це лише деякі з причин. Інші та ще важливіші проблеми криються в політико-економічній системі росії та специфічних проблемах її оборонної промисловості.

Більшість російських розробників та виробників бойових БПЛА формально є приватними компаніями серед великих державних оборонних корпорацій: Центр спеціальних технологій (БПЛА «Орлан-10», який використовується для артилерійської тактичної розвідки та у складі системи РЕБ «Леєр-3»); Кронштадт (дрони Оріон); «Zala Aero Group» (малі тактичні розвідувальні дрони та боєприпаси, що баражують, «Lancet» і «KUB-BLA»; та УЗГА (проєкт Альтіус/Альтаїр для важких БПЛА). Однак ці структури були або від початку пов'язані з російськими військовими, як, наприклад, Центр спеціальних технологій, власники якого безпосередньо пов'язані зі збройними силами росії, або були об'єднані з компаніями, які прямо чи опосередковано пов'язані з державними оборонними корпораціями та урядом росії.

Ці компанії покладалися на глобальні ланцюжки поставок певної електроніки, інших компонентів (часто споживчої якості), двигунів та промислового обладнання. Більш того, "найдосконаліший" російський розвідувальний БПЛА «Форпост» є ліцензійною копією ізраїльського БПЛА «IAI Searcher». Після анексії Криму та початку війни на Донбасі у 2014 році розвиток російських БПЛА сповільнився, а їхнє обслуговування стало скрутним.

Крім того, державні оборонні корпорації, у тому числі «Ростех» та «Об'єднана авіабудівна корпорація» (яка нині належить «Ростеху»), намагалися самостійно розробити БПЛА, ініціювавши відповідно проєкти «Корсар» та «С-70». Проте, зважаючи на все, випробувальні «Корсари» вже знищені в Україні, а «С-70» далекий від експлуатації, незважаючи на десятирічні розробки.

Російські бойові безпілотники представлені виключно у вигляді БПЛА «Оріон», але головна проблема цього виробу – відсутність серійного виробництва. Виробничий завод був побудований зовсім недавно, наприкінці 2021 року, і його проєктна виробнича потужність складає лише 45 БПЛА на рік. Однак станом на липень 2022 року фабрика все ще була далека від реалізації запланованої потужності. Тому в найближчому майбутньому на полі бою все рідше можна буде зустріти безпілотники «Оріон».

Імовірно, ситуація з виробництвом боєприпасів, що баражують, в росії приблизно така ж: серійне виробництво установок «Ланцет» і «КУБ-БЛА» дуже обмежене. Нинішній річний обсяг виробництва можна оцінити в 50-60 одиниць, але точно не в сотні і не в тисячі.

Більше того, враховуючи втрати «Орлан-10» та інших безпілотників, росія зараз стикається з проблемою відновлення свого парку БПЛА, і навряд чи наявні заводи зможуть упоратися з масовим виробництвом дронів.

Росія намагалася зрівнятися зі США та Ізраїлем у створенні безпілотників, але натомість її індустрія БПЛА виявилася слабшою, ніж у Туреччини. Правду кажучи, розробка дронів у росії зіткнулася не лише з корупцією, а й із кремлем. Агресор намагався розподілити кошти, що залишилися після крадіжки, між занадто великою кількістю проєктів і намагався контролювати розробників БПЛА замість того, щоб стимулювати приватну ініціативу. Але тепер навіть приватних ініціатив буде недостатньо з огляду на західне ембарго на постачання до росії високих технологій, комплектувальних та промислового обладнання.

Тим не менш, росія продовжить розробку власних проєктів військових БПЛА доти, доки це можливо. Скоріш за все, кремль навіть перерозподілить ресурси від інших закупівель озброєнь на користь БПЛА. Російські чиновники також покладають надії на контрабанду, промислове шпигунство і обхід санкцій через союзників росії, що залишилися. Ці зусилля, ймовірно, будуть надто недостатніми, але вони все ж таки можуть дати кремлю можливість здобути деякі уроки і відновити частину своєї військової могутності, прагнучи розпочати наступну фазу війни, особливо якщо на полі бою складеться патова ситуація.