Причина викриття нових російських шпигунів в Болгарії

14:14 06 червень Київ, Україна

У Болгарії частіше, ніж в інших європейських країнах виявляють російських шпигунів. Останній випадок в цьому році виявив цілу групу, що складається мінімум з 6 осіб, які були завербовані російськими агентами.

Як відомо, за останні півтора року в Болгарії було виявлено 12 шпигунів. Всі вони працювали на Росію. 6 з них були росіянами, які працюють в посольстві РФ. Ще 5 мали болгарське громадянство і займали високі посади в правоохоронних і військових структурах. Ще однією людиною була дружина лідера шпигунського осередку болгар, яка мала як російський, так і болгарський паспорт.

Викриття шпигунів в Болгарії говорить про те, що Росія дуже зацікавлена в інформації, яка може бути отримана в цій країні. Навряд чи розкриття агентів і прохання болгарського уряду припинити стеження вплинуло на дії Росії в республіці.

У чому ж такий явний інтерес саме до Болгарії? Відомо, що російських шпигунів розкривали і в інших країнах Європи. В основному ними виявлялися громадяни Росії при посольстві РФ. Вони вербували дрібних чиновників, офіцерів середньої ланки, робітників, пов'язаних з Міністерством оборони, і "добували" з їхньою допомогою необхідну інформацію. Однак кількість агентів, а також масштаби шпигунських осередків в тих країнах були куди менше ніж в Софії.

Вся річ в тому, що Болгарія, хоч і є членом ЄС і НАТО, як і раніше, ставиться до Росії якщо не позитивно, то лояльно. Багато військових діячів, політики і навіть президент Румен Радев звинувачуються в зв'язках з Кремлем. Причиною може бути їхнє народження і виховання в той час, коли в країні правила радянська влада.

Виходить, що деякі болгари, як і раніше, ставляться до Росії з більшим теплом, ніж до Заходу. Це може служити хорошим плацдармом для здійснення військового шпигунства в одній з країн НАТО. І поки прихильники Кремля в Софії думають, що, виконуючи свою роль, працюють на користь їхнього давнього союзника, Путін продовжує сприймати Болгарію як одного зі своїх сателітів, який лише прикидається союзником Заходу, щоб шпигувати на користь Росії.