Президентські вибори в США будуть видовищними

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17 вересня на слуханнях в комітеті з внутрішньої безпеки палати представників конгресу США директор ФБР Крістофер Рей заявив про те, що Москва не припиняє спроби вплинути на передвиборчий процес в США шляхом сіяння розбрату та очорнення кандидата в президенти США від Демократичної партії Джо Байдена через соцмережі та ЗМІ.

Крім фіксації негативного впливу в інформаційній сфері, ФБР заявило про спроби російських хакерів зламати мережі компанії, що співпрацює зі штабом Байдена.

З урахуванням успішних інформаційних операцій, проведених російськими спецслужбами, що фінансуються Кремлем в Європі - у Великобританії (на підтримку Brexit), у Франції (радикалізація руху «Жовті жилети»), а також приведення до влади низки контрольованих і спонсорованих Москвою політичних сил («Альтернатива для Німеччини»,«Ліга Півночі» в Італії, «Національний фронт» у Франції), американцям не можна недооцінювати Росію.