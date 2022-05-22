Президент України виступає за введення вуглеводневого ембарго

22:08 22 травня Київ, Україна

Введення шостового пакета санкцій, який включає ембарго на імпорт нафти, затягується. Україна вимагає якнайшвидшого припинення постачання вуглецю, оскільки це спонсорує армію супротивника і сприяє подальшому обстрілу мирного населення країни. Проте в ЄС не готові відмовитися від енергоресурсів РФ найближчими днями та навіть місяцями.

Президент України Володимир Зеленський рішуче виступає за введення ембарго на імпорт нафти агресора до Євросоюзу : “ Наразі у пріоритеті нафтове ембарго. Хоч як би намагалася Москва зірвати це рішення ”. Його радник з економічних питань Олег Устенко також закликав заборону імпорту енергоресурсів : Росія отримує 1 млрд доларів на день за експорт енергоресурсів. Ви можете уявити, скільки ракет, зброї та бомб вони можуть закупити за півроку до повного запровадження ембарго ” .

. В якості санкційних заходів проти РФ"

Тим не менш, існує опозиція навіть ініціативі ЄС запровадити відстрочене поетапне ембарго, яке виключить сиру нафту противника через шість місяців та нафтопродукти до кінця року. Угорщина, Словаччина, Болгарія та Чехія або категорично проти цієї політики, або вимагають особливих умов. Сама Угорщина споживає менше 5% усієї нафти країни-агресора, що щорічно імпортується ЄС, хоча угорська «MOL» , крім того, є мажоритарним власником великої словацької паливної компанії «Slovnaft». При цьому у 2021 році понад 75% нафтових олій, що імпортуються Болгарією, Словаччиною, Угорщиною та Фінляндією, припадало на РФ. Будапешт стверджує, що йому знадобиться 500-550 млн євро як компенсація витрат на розбудову угорських нафтопереробних заводів, які в даний час налаштовані на переробку російських сумішей сирої нафти і додаткові 200 мільйонів інвестицій будуть потрібні для розширення нафтопроводу «Adria» , який проходить через Хорватію. З іншого боку, Німеччина, яка отримує 10 – 20 (%) від загального обсягу сирої нафти та 25 – 50 (%) нафтових олій, щорічно імпортованих ЄС, згідно з офіційними заявами, планує припинити постачання з країни-агресора до кінця року, навіть якщо Євросоюзу не вдасться домовитися про загальноблокову заборону.

Аналітики наголошують , що лише у лютому 2022 року Росія відправила половину свого загального експорту нафти до ЄС.

" Відмова від російської нафти викличе катастрофічні наслідки для світового ринку " , - висловився віце-прем'єр окупантів Олександр Новак.

Після початку повномасштабного вторгнення, агресор домігся того, щоб індійські та деякі інші азіатські компанії почали скуповувати нафту Кремля за спекулятивними цінами.. Але чорне золото з РФ становить лише невелику частину загального обсягу імпорту Індії через високі витрати на транзит. За наявними даними, із загального обсягу імпорту сирої нафти в 175,9 млн. тонн у 2022 році лише 0,419 млн. тонн надійшло з РФ. Проте, за даними Міжнародного енергетичного агентства, завдяки позитивній ціновій динаміці Кремль заробляв близько 20 млрд. доларів на місяць протягом 2022 року від продажу нафти та нафтопродуктів, що становить близько 8 мільйонів барелів на день.

За оцінками західних аналітиків, агресор витрачає приблизно 1 млрд доларів на день на війну проти України, підкріплюючи аргумент про те, що відрізання РФ від нафтових доходів позбавить їхню військову машину фінансових ресурсів. Проте російський економіст Владислав Іноземцев незгодний із цією точкою зору, стверджуючи, що Путін не розуміє економічних аргументів.. Навіть якщо заборонити продавати вуглеводні, Росія, швидше за все, збере гроші всередині країни або “ затягне паски ” населення, щоб фінансувати свої збройні сили, сказав Іноземцев французькому агентству новин «RFI». Він рекомендував Заходу замість нафтового ембарго зосередити увагу на забороні експорту товарів, необхідних для підтримки своїх військових дій.