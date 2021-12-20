Премія в $ 1 млн: виділена Грете Тунберг португальським фондом

07:48 21 липень Київ, Україна

Грета Тунберг, активістка, яка виступає за захист планети від негативного впливу людства, отримала $ 1 млн доларів США від великого португальського фонду в якості грошової премії.

"Для мене велика честь отримати премію Гюльбенкяна. Ми знаходимося в надзвичайній кліматичної ситуації та мій фонд якомога швидше передасть отримані гроші в розмірі 1 мільйона євро на підтримку організацій і проектів, які борються за стійкий мир, захищають природу і людей, вже зіткнулися з гіршими наслідками екологічної кризи. Особливо тих, хто діє на глобальному Півдні ", - написала Тунберг в своєму Twitter.

17-річна активістка удостоїлася премії за активну боротьбу екологічною кризою і змінами клімату.

"Ми почнемо з виділення 100 тисяч євро на кампанію SOS Amazonia, проведену Fridays For Future Brazil з метою боротьби з COVID-19 в басейні Амазонки. А також 100 тисяч буде виділено фонду Stop Ecocide, який робить роботу по прирівнювання екоцид до міжнародної злочинності ", - додала вона.

Нагадаємо! Журнал Time в минулому році визнав Тунберг "людиною року".

У 2018 році в свої 15 років, вона стала ініціатором глобальних акцій протесту "Шкільна страйк за клімат". Щоп'ятниці вона, замість відвідування уроків, приходила в будівлю парламенту Швеції з плакатом і вимагала від політиків звернути увагу на проблеми змін клімату. Незабаром її приклад наслідували й багато інших школярі в багатьох країнах світу.