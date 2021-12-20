Передвиборні програми кандидатів на пост президента Польщі

У програмах кандидатів є обіцянки, близькі і українському виборцю. Обидва кандидати обіцяли провести судову реформу, зберігати і створювати нові робочі місця. У сфері соціальної політики Дуда обіцяв систематичне підвищення зарплат і пенсій, підвищення виплат по безробіттю, а Тшасковскій - ввести програму «Робота для молоді», забезпечити рівні можливості для жінок і чоловіків на ринку праці.

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У сфері медицини Дуда обіцяв підтримувати існуючі соціальні програми і фінансувати фонд лікування раку і рідкісних захворювань. У Тшасковского обіцянки були більш різноманітними, наприклад, розвивати безкоштовну програму запліднення in vitro, ввести безкоштовні пакети медичної допомоги для вагітних. Крім того, Тшасковскій обіцяв підвищити зарплати медикам і збільшити витрати на охорону здоров'я, все майже як в Україні.