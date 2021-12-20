Передвиборні програми кандидатів на пост президента Польщі

Політичні експерти спрогнозували рівні шанси на перемогу для Дуди та Тшасковского. У підсумку переміг Дуда з відривом лише в 2%. Ми проаналізували передвиборчі програми двох кандидатів, в деяких сферах вони дуже схожі, а в деяких кардинально відрізняються.
У чому погляди Дуди та Тшасковского зовсім не зійшлися - це в питанні ЛГБТ. Перед виборами президент Польщі жорстко пройшовся по цій темі і назвав пропаганду прав ЛГБТ «ідеологією більш руйнівною, ніж комунізм». Він також підписав «Сімейну хартію» передвиборних пропозицій, в яких є обіцянка заборонити одностатевим парам одружуватися або всиновлювати дітей. Тшасковскій, навпаки, підписав декларацію на підтримку спільноти ЛГБТ. Також опозиційний кандидат виступав за підтримку вето на посилення закону про аборти.
У програмах кандидатів є обіцянки, близькі і українському виборцю. Обидва кандидати обіцяли провести судову реформу, зберігати і створювати нові робочі місця. У сфері соціальної політики Дуда обіцяв систематичне підвищення зарплат і пенсій, підвищення виплат по безробіттю, а Тшасковскій - ввести програму «Робота для молоді», забезпечити рівні можливості для жінок і чоловіків на ринку праці.
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У сфері медицини Дуда обіцяв підтримувати існуючі соціальні програми і фінансувати фонд лікування раку і рідкісних захворювань. У Тшасковского обіцянки були більш різноманітними, наприклад, розвивати безкоштовну програму запліднення in vitro, ввести безкоштовні пакети медичної допомоги для вагітних. Крім того, Тшасковскій обіцяв підвищити зарплати медикам і збільшити витрати на охорону здоров'я, все майже як в Україні.
До речі, «народовладдя» обіцяють не тільки українські політики. Тшасковскій в програмі пропонував підписувати тільки ті закони, за якими були консультації в Раді соціального діалогу. Також він обіцяв, що цивільні законопроекти будуть передаватися в Сейм протягом 30 днів після подачі.
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