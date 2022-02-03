Представники РФ та України позитивно оцінили результати зустрічі у Нормандському форматі

22:30 01 лютий Київ, Україна

четвірки . Саміт показав, що Росія нарешті готова почати працювати в даному форматі, що , безумовно, відкриває можливості, які дозволять припинити війну.



Зустріч у «Нормандському форматі» відбулася на тлі масштабного нарощування російської військової могутності поблизу України. Російська, німецька та французька сторони, мабуть, відкинули спроби України внести це питання до порядку денного паризької зустрічі. 26 січня у Парижі відбулася зустріч радників глав держав Нормандської. Саміт показав,Росія нарешті готова почати працювати вформаті,, безумовно, відкриває можливості, які дозволять припинити війну.Зустріч у «Нормандському форматі» відбулася на тлі масштабного нарощування російської військової могутності поблизу України. Російська, німецька та французька сторони, мабуть, відкинули спроби України внести це питання до порядку денного паризької зустрічі.

Києву довелося погодитися з їхнім доказом про те, що переміщення російських військ навколо України є предметом протистояння між Кремлем і США, а також між РФ і НАТО, що триває, тоді як «Нормандський формат» займається лише врегулюванням конфлікту в Донбасі, Росія, зокрема, вважає, що “ці дві ситуації не пов'язані одна з одною”.

Зустріч, що тривала вісім з половиною годин, і ознаменувала собою свого роду прорив, оскільки всі сторони, вперше з 2015 року, публічно визнали: чотири сторони суттєво відрізняються одна від одної у своїх відповідних тлумаченнях «Мінських домовленостей»; різні тлумачення повинні бути визнані як такі, щоб їх можна було розглядати та вирішувати, якщо це можливо; сторони знову зустрінуться за два тижні в Берліні з метою вироблення загального тлумачення «Мінських домовленостей» для прискорення політичного врегулювання.

Коротка декларація радників, випущена Єлисейським палацом, навряд чи відображає цей потенційний прорив. Однак це підтвердили представники президентів Росії та України, Дмитро Козак та Андрій Єрмак відповідно, на своїх окремих брифінгах після зустрічі.



Козак говорив про прорив із сумішшю розчарування, визнаючи, що Росія не змогла нав'язати Україні свою версію «Мінських домовленостей » через сім років і нової надії чекаючи, що на зустрічі в Берліні Росія все ж таки досягне свого.

Українська сторона підійшла до цієї зустрічі із трьома пріоритетними цілями. Спочатку Єрмак прагнув переглянути Росією "Мінські угоди". Україні, за словами глави Офісу Президента, необхідно «провести інвентаризацію того, де ми перебуваємо в частині виконання Мінських домовленостей». Він зазначив, що Україна виконуватиме «Мінські угоди» лише на користь України і лише відповідно до міжнародного права ” . По-друге, Київ хотів “ беззастережного припинення вогню на Донбасі, незалежно від будь-яких розбіжностей щодо тлумачення “Мінських угод””. І, по-третє, Єрмак прагнув переконати решту учасників найближчим часом провести нормандський саміт на рівні глав держав. Всі ці пункти, так чи інакше, підтримали всі сторони, включаючи Росію.



Президент Володимир Зеленський та уряд України намагалися переглянути «Мінські домовленості » після саміту в Нормандії у грудні 2019 року та прийняти їх лише після того , як вони відповідатимуть інтересам України, оскільки нинішні умови документа порушують як міжнародне право, так і позбавляють Україну її суверенітету. На цій зустрічі Кремль уперше натякнув через Козака, що може обговорювати різні інтерпретації. Здавалося б, це успіх Києва за умови підтвердження позиції РФ на наступній нормандській зустрічі.

Заява радників з Єлисейського палацу включає бажання Києва " беззастережно дотримуватися режиму припинення вогню незалежно від розбіжностей з приводу виконання Мінських угод " . При цьому члени Нормандського формату фактично визнають наявність таких розбіжностей, потенційно взаконюючи їх, що є успіхом України.

Проте заяви радників пов'язують припинення вогню з дотриманням військової угоди від липня 2020 року між Києвом та російськими маріонетками на чолі адміністрацій в окупованих частинах Донецької та Луганської областей. Українська сторона невдовзі відмовилася від цієї угоди, яку Козак хоче поновити.