Правлінню Путіна прийшов кінець

20:55 10 грудня Київ, Україна

Наступні вибори в Росії повинні пройти в 2024 році. За словами чинного президента РФ, він не має наміру балотуватися на пост президента ще раз. Однак, як показує практика, його словам не можна вірити. Все ж рейтинг Путіна стрімко падає і тільки за рік опустився більш ніж на 30 пунктів.



З кожним роком Володимир Володимирович стає менш популярним з точки зору народу як єдиного правителя. На цей момент його підтримують наближені і спостерігають за його діями лише по федеральних каналах.



Під час переобрання на другий термін Путін вже втрачав рейтинг до катастрофічного. Однак, завдяки низці добре спланованих терактів за допомогою спецслужб, зумів аргументувати вторгнення в Чечню і шляхом зовнішньої політики, "боротьбі з тероризмом" зміг реабілітуватися.

На цей момент справи йдуть набагато гірше. Люди перестали вірити в те, що росіянам загрожують в інших країнах, і їх необхідно рятувати. І про те, що Росію засуджує весь цивілізований світ за агресію проти мирних жителів інших країн, знає кожен, хто має доступ в інтернет.

Росіян не влаштовує, що Путін виділяє фінансову допомогу Лукашенку, в той час, як прості державні працівники отримують мінімальну заробітну плату. Вони сподіваються, що президент зверне на них увагу не тільки під час пресконференцій, але і в реальному часі.

Величезні фінанси витрачаються на дотації окупованого Криму і воєнні дії на території Луганська та Донецька. Через таку зовнішню політику людям підняли податки і ціни на продукти споживання в цілому.



Фальсифікація виборів в країнах ближнього і далекого зарубіжжя не проходить так гладко як раніше. Тепер народ з країн колишнього соцтабору розуміє, що Росія - не така вже вільна і хороша країна. Ніхто з нового покоління не хоче інтеграції з нею. Через це виникають протести і повалення пострадянських правителів. Іде ще більше коштів з держбюджету РФ, який необхідно поповнювати з кишень простих громадян, адже міжнародні санкції не дають вільно експортувати товар.

Ці фактори показують, наскільки застаріла зовнішня політика Путіна. Постійно провокуючи війни, змінюючи одних правителів на інших, розширюючи межі держави шляхом вбивства людей, президент РФ забув про свій народ і не має наміру згадувати до чергових виборів. Це фатальна помилка, яка буде коштувати йому президентського крісла в майбутньому. За висновками аналітиків, якщо Путін буде балотуватися на ще один термін і переможе, Росію чекає білоруський, а може і український сценарій.