Втрата контролю Росії на ближньому зарубіжжі

18:10 25 листопада Київ, Україна

Після кропіткої, шеститижневої війни за район Нагірного Карабаху між Азербайджаном і Вірменією нарешті було укладено мир. 10 листопада 2020 року пройшли переговори в Москві про припинення вогню і підписання тристороннього договору, де Росія виступила як гарант дотримання домовленостей.

Після підписання договору про передачу Азербайджану відвойованих територій в Карабаху, вірмени влаштували протести. Це відбулося всього через кілька годин після припинення вогню. Народ стверджує, що Пашинян від початку розіграв війну по азербайджано-турецькому сценарію, і вимагають його відставки. У свою чергу це підтверджує той факт, що у здібностей Росії контролювати всі пострадянські країни є свої межі. Тепер будь-яке місце на карті ближнього або далекого зарубіжжя може стати справжнім випробуванням для Путіна.

Тільки за цей рік можна простежити яскравий приклад втрати хватки Кремля над територіями своїх союзників. Безперервні протести в Білорусі, учасники яких вимагають відставки диктатора Лукашенка, політична криза в Киргизстані, після проведення чергових парламентських виборів, і звичайно ж, військове протистояння між Вірменією та Азербайджаном.

Путін намагається показати себе на міжнародній арені з боку сильного гравця, використовуючи примітивні методи минулого століття - шпигунство, втручання у вибори інших країн, вбивство політичних конкурентів, провокування військових конфліктів і т.д. Водночас він так захопився грою в світі, що забув про своїх найближчих сусідів, де його хватка ослабла, і тепер не тільки західні країни, а й східні складають конкуренцію на домінування в пострадянському просторі. Дмитро Тренін, директор Московського центру Карнегі, сказав, що насправді, Росія вже досить давно перестала бути абсолютним домінатором, в якій би то не було країні колишнього СРСР. Події цього року - яскраве тому підтвердження.

У зв'язку з подібним послабленням хватки Кремля в близькому зарубіжжі, Путін може жорстко поплатитися за виявлену слабкість і байдужість. Його нескінченні обіцянки росіянам, що все буде добре, і всі будуть жити в достатку, вже порядком набридли. Протести в Білорусі та Киргизстані можуть показати народу Росії, що час діяти і їм. Отруєння Навального, а саме відсутність порушеної кримінальної справи і офіційного розслідування, можуть послужити найсильнішим тригером для народних протестів в Росії, які вимагають відставки Путіна.