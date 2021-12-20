Посольство КНР в США можуть підірвати

23:05 22 липень Київ, Україна

У дипмісії Китаю в США заявили про погрози вбивства і вибуху в посольстві. Офіційний представник МЗС КНР Хуа Чуньїн опублікувала цю інформацію на своїй сторінці в Twitter-акаунті.

Офіційний представник МЗС Китаю Хуа Чуньїн заявила про погрози вибуху і вбивства в посольстві республіки в США. Про це вона написала в своєму

За словами представника, загрози надійшли на адресу посольства в результаті «наклепу і ненависті, що роздувається США». «У той час як китайські дипломати просувають взаєморозуміння і дружбу, американське посольство в Китаї публічно нападає на китайську політичну систему», - підкреслила вона.

22 липня США зажадали від Китаю протягом 72 годин закрити генконсульство в Х'юстоні. Це рішення пояснили необхідністю захистити американську інтелектуальну власність. До цього Держдеп звинуватив Китай в спонсорування хакерів, які намагалися отримати дані про вакцину проти COVID-19. Звинувачення в шпигунстві були пред'явлені двом громадянам КНР.

У Пекіні назвали прийняте рішення політичною помилкою. Також стало відомо, що в якості відповіді Китай розглядає можливість закрити консульство США в Ухані.