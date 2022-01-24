Наслідки виступів «дисидентів» в Росії

21:06 09 вересень Київ, Україна

Інодумцем, опозиціонером і неугодним політичним або інших діячем в Росії бути небезпечно для життя.

Так, наприклад, в Хабаровську жителі провели вже більше ніж 50 акцій на підтримку колишнього губернатора Хабаровського краю Сергія Фургала, який став «неугодним» Кремлю та був заарештований за звинуваченням в організації вбивств підприємців у середині двохтисячних років.

Акціями протесту Хабаровськ підтримали жителі таких великих міст, як Владивосток, Комсомольськ-на-Амурі, Новосибірськ, Красноярськ, Іркутськ, Сахалін, Челябінськ, Іжевськ, Єкатеринбург, Ростов-на-Дону, Краснодар та інші.

На відміну від Москви та Санкт-Петербургу, де подібні несанкціоновані «збіговиська» зачищаються за пів години, Хабаровськ, з урахуванням віддаленості регіону та специфіки наявності кланових противаг практично у всіх сферах, втихомирити не вдається! Адже навіть кремлівські політтехнологи не беруться прогнозувати, до чого призведе силовий розгін хабаровських протестів. Більш того, Кремль не впевнений у «вірності» хабаровських представників «правоохоронних органів», які цілком можуть стати на бік своїх співгромадян.

Парадоксально, що під зачистку влади потрапив банальний рецидивіст, який заслуговує на в'язницю, але й стає символом російського громадянського протесту...

Кадрові рішення Москви

З огляду на таку суспільну кризу, Москва робить все більш дурні кадрові кроки. Так, спочатку Москва направляє в неспокійне місто ініціатора арешту Фургала - Юрія Трутнева, а потім - Михайла Дегтярьова, який почав виконувати свої обов’язки з образ жителів Хабаровська. Прорахунок? Дурна кадрова політика? Або щось ще?

Подібне нерозуміння регіональної специфіки Кремлю може дорого обійтися! Адже вже неозброєним поглядом по протестній символіці видно, що в Хабаровську віє «сепаратизмом»: на акціях немає жодної людини з прапором РФ, зате багато протестувальників з прапорами Хабаровського краю.

Успішні спецоперації

Аналіз соціально-економічної ситуації в РФ і наростання протестного потенціалу, в тому числі регіонального, свідчать про колосальне безпрецедентне падіння рейтингу Путіна, що дуже засмучує останнього. Путін, який не звик до чесної конкуренції, часто використовує старі кдбшні методи, а саме: «секретні» спецоперації по ліквідації опозиціонерів, які з огляду на падіння рівня професіоналізму та підготовки російських спецслужб стають надбанням суспільства.

Так, однією з останніх «успішних» операцій є отруєння опозиціонера О.Навального, в організмі якого за офіційними заявами Берліна виявлені сліди отрути, схожої за своїм складом на уже відомий «Новачок», який був розроблений в лабораторії ГУ ГШ ЗС РФ.

Варто зазначити, що відома пропагандистка та «зливний бачок Кремля при міжнародних скандалах» Маргарита Симоньян заявила, що в отруєнні Олексія Навального винен Михайло Ходорковський, хоча раніше заявляла, що у Навального «запущена форма гіпоглікемії».

Виходить, що отруєння проєкту ФСБ - Олексія Навального - в ефірі державного ТБ закидають проєкту ГУ ГШ ЗС РФ - Михайлу Ходорковському. Судячи з усього, між ГУ ГШ ЗС РФ і ФСБ РФ загострюється конфронтація, супроводжувана взаємними зливами та витісненням з традиційних зон впливу, що може надалі призвести до перекроювання зон впливу аж до повної зміни сучасної карти Росії.

Крім демонстрації міжвідомчої конфронтації, отруєння Навального дискредитувало Путіна на міжнародній арені, створило передумову для розширення антиросійських санкцій і в черговий раз викликало хвилю всесвітнього обурення з огляду на те, що Росія - країна-агресор.