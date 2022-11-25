Наслідки визволення Херсона, думка експертів

16:27 24 листопада Київ, Україна

Визволення Херсона українськими військами 11 листопада було і передбачуваним, і несподіваним. Наслідки виведення російських військ із цього напрямку мають як стратегічну важливість, так і психологічну, і політичну.

Чергова перемога над ворогом та виведення російських військ із Херсона, єдиного обласного центру, який окупантам вдалося захопити з 24 лютого, дуже важлива у стратегічному плані. Угруповання російських військ, виведене з Херсона, настільки деградоване і деморалізоване, що його не можна використовувати для посилення виснаженого наступу на Бахмут. Тим часом високо мотивовані українські підрозділи можуть бути швидко передислоковані для збереження імпульсу прориву численних слабких місць в оборонних лініях агресора.

Досить незвичайна публічна заява про намір піти з укріплених позицій навколо Херсона мала стати черговим "жестом доброї волі" і послужити першим кроком кремля, щоб призупинити бойові дії і отримати можливість посилити свої позиції. Однак путін знову помилився, адже не лише для Києва, а й для всіх українців визволення Херсона лише зміцнило рішучість продовжувати наступ для повної деокупації всіх українських територій. Всі чудово розуміють, що росії потрібна пауза для відновлення розбитих батальйонів і перетворення мобілізованих на щось, що нагадує бойові частини, але Київ не має наміру давати супротивникові такої паузи.

Для українського керівництва також зрозуміло, що гіпотетичне припинення вогню не призведе до предметних мирних переговорів, оскільки, заявивши про анексію чотирьох українських областей, путін фактично спалив усі мости до дипломатичного закінчення війни. У той самий час анексовані області вважалися в росії частиною її територій. Втрата Херсона показала, що це не так. Більше того, путін нічого не зробив, щоб захистити, як висловлюються пропагандисти, "свій народ" і тепер кордони рф фактично розмиті.

Посилився і внутрішній розкол у росії. Пропагандисти навмисне стали применшувати втрату Херсона, що логічно. Блогери та військкори, які так самовіддано таврували все військове керівництво рф за поразку в Харківській області, почали вихваляти суровікіна за відведення військ. Відсторонений Лапін, проти якого вели свою антикампанію пригожин і кадиров, у разі здачі Херсона міг зовсім опинитися за ґратами. Але найбільш примітними є метаморфози серед ідеологів «російського світу». Фашист, русист і, як його називає путін, "наш філософ" Олександр Дугін розкритикував диктатора, натякнувши, що у разі подальших невдач путін буде вбитий.

Не зумівши змістити вектор роздратування російського суспільства та частини пропагандистів від втрати Херсона, кремль заговорив про переговори, щоб узяти паузу, тим самим отримати час для стабілізації внутрішньої обстановки в росії та на полях битви в Україні. Дуже важливо не давати цієї паузи кремлю, адже реалії показують, що ЗСУ продовжують наступ і незабаром досягнуть чергових успіхів. Поразка агресора дедалі ближча і дедалі очевидніша і деокупація Херсона демонструє, наскільки болісно сприймається росією втрата того, що вона оголосила “своїм”.