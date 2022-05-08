21:17 04 серпня Київ, Україна

Так звана влада Криму, а також політики в Кремлі стверджували, що завдяки минулим дощам в кінці червня, початку липня, водна криза на півострові була частково вирішена. Деякі водосховища і справді були заповнені дощовою водою до граничного рівня. Однак селеві потоки з гір і стоки з північних районів Криму призвели до забруднення води.



Як стало відомо 3 серпня, в Феодосії стався спалах ротавірусної інфекції. Лікарні переповнені, лікарі не можуть впоратися. Високу температуру часто важко збити. Серед постраждалих як дорослі, так і діти.

Причиною виникнення ротавірусу може бути, в тому числі брудна вода або їжа. Експерти вважають, що всьому виною неочищена дощова вода, яка потрапила у водогін, а також сам водогін, який вже давно перебуває в аварійному стані.



Незважаючи на попередження експертів про забруднення води, в Кремлі вирішили не зупиняти туристичний потік до Криму.



Про небезпечні інфекції, які потрапили в водопостачання, попереджали ще в кінці червня, після перших дощів. Однак зараження можна було уникнути.



Про те, що трубопровід Феодосії, Сімферополя, Севастополя, а також інших міст Криму знаходиться в критичному стані і повинен бути відреставрований в найкоротші терміни, говорили ще до початку літнього сезону. Однак гроші на його ремонт виділили тільки зараз.



Прем'єр-міністр РФ Михайло Мішустін підписав указ про виділення 2,3 млрд рублів на реставрацію систем водопроводу в Сімферополі, а також тунельного водоводу на ПБК. Однак для нейтралізації інфекції у воді цього недостатньо. Також незрозуміло, що робити іншим містам Криму. Втім, до них черга дійде нескоро, якщо, звичайно, в якомусь із міст не спалахне нове вогнище епідемії.



Незважаючи на небезпечну епідеміологічну ситуацію, в Кремлі не припиняють пускати туристів до Криму. Російські туристи витрачають дорогоцінні запаси води, необхідні кримчанам на майбутнє. Адже як показала практика, дощі є дуже небезпечним засобом для поповнення запасів води, а інше джерело водозабезпечення російська влада знайти не в змозі.