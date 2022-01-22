Порти повинні самостійно боротися з перевантаженням фур

12:01 09 вересень Київ, Україна

Експерт громадської компанії "Європатруль" В'ячеслав Коновалов поділився своєю думкою про ситуацію з перевантаженими фурами в портах: "Левова частка перевантажених фур йде в порти, тому боротися з перевантаженням потрібно там".



"Куди їдуть перевантажені фури? Я вам відповідаю - в порти. Так чому б в самих портах не зважувати вантажі, там є свої вагові комплекси, там не треба нічого нового будувати, просто треба налагодити контроль", - говорить представник "Європатруля".



Коновалов пояснив, що, якщо зобов'язати порти не приймати перевантажені фури, тоді їм просто буде не вигідно везти таку вагу, з якою їх не приймуть в пункті призначення.



"Щоб стивідори не приймали перевантажені фури, більше ніж 40 тонн і так далі. Зрозуміло, що вантажівка розрахована на 60 тонн, деякі навіть 100 тонн можуть перевозити. Сенс, щоб з ними розібратися в точці, куди вони везуть це. Щоб їм не вигідно було везти свої великі фури через пів країни, руйнуючи дороги. Тому що їм потім доведеться їх розвантажувати десь, якимось чином, інакше фура в порт не заходить", - підсумував Коновалов.



Нагадаємо, раніше з пропозицією зобов'язати порти зважувати вантажі виступив міністр інфраструктури Владислав Криклій.