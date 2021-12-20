Порошенко привітав Путіна: заяву Верещук

У мережі продовжують обговорювати скандал між колишнім президентом України Петром Порошенко і народним депутатом від "Слуги народу" Іриною Верещук . Як відомо, остання заявила, що екс-президента України в тому, що він в 2014 році після анексії Криму та окупації Донбасу привітав главу РФ Володимира Путіна з Днем Росії.

Перепалка сталася в ефірі однієї з телепрограм ..

Порошенко зажадав доказів, але об'єктивно спростувати цей факт не зміг.

На сайті Кремля в числі повідомлень про привітання, надісланих Путіну в 2014 році, легко знайти відомості про отримані Російським президентом привітання від Петра Порошенка.