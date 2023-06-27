«Поразка це перемога» або як Росія збирається половче програти

23:34 26 червня Київ, Україна

Російські еліти продовжують запевняти своє населення, що без перемоги над Україною немає майбутнього. Однак образ цієї “перемоги” значно змінився перед українським контрнаступом.

Українські захисники поступово просуваються вперед, деоккупуючи свої території. 12 червня Збройні сили України оголосили, що села Благодатне, Ненучне та Макарівка успішно перейшли під контроль України. На цьому тлі один з ротів пропаганди, що говорить, Симоньян несподівано запропонувала “зупинити кровопролиття прямо зараз”, заморозити війну і провести референдуми на “спірних” територіях. "Бобоїдка" була не єдиною, хто намагався підготувати російське суспільство до переговорів. Ще в лютому 2023 року заступник начальника управління Росгвардії у так званій «ДНР» Олександр Ходаковський назвав переговори з Україною “єдино можливим результатом” війни. Пригожин також завуальовано говорив про необхідність припинення війни.

Експерти схильні вважати, що подібні міркування – не більше ніж перевірка громадської думки на можливе рішення щодо початку мирних переговорів. А якщо так, то цей тест провалений. Крім вкрай негативної реакції z -суспільності зменшилася кількість прихильників мирних переговорів навіть серед простих росіян. За даними «Левада-центру», у травні 2023 року кількість громадян агресора, які виступають за припинення конфлікту шляхом переговорів, була дещо меншою, ніж прихильників продовження війни. Зі свого боку, Київ непохитний у тому, що переговори можуть розпочатися лише після повного виведення російських військ із території України, незалежно від того, хто там буде на місці президента.

На цьому тлі, вуса Кремля, що говорять, Пєсков заявив, що зараз "немає передумов для переговорів з Україною". Після цього російські еліти поспішили консолідуватися навколо ідеї необхідність перемоги РФ. У зв'язку з цим, незважаючи на поширений наратив про те, що перемога є єдиним прийнятним результатом війни, все частіше виникають дискусії про те, що є “перемогою” для окупантів.. Наприклад, нібито “ліберальна” частина російської еліти, як і раніше, наполягає на діалозі з певними групами на Заході і явно віддала б перевагу такому кроку, хоча зовні змушена діяти в руслі мейнстрімної пропаганди.

Перший віце-прем'єр Андрій Білоусов заявив, що Росія може стати хранителькою "європейської християнської цивілізації" і тому має підтримувати зв'язки із західними "елітами та соціальними групами з традиційними цінностями". Навіть такі еліти змушені заявляти, що “без перемоги в Україні Росія не матиме відносин із Заходом”. На цьому наполягає колишній глава Московського центру Карнегі Дмитро Тренін, стверджуючи, що тільки після "стратегічного успіху" у війні Росія зможе "вести переговори на прийнятних умовах з єдиною дієздатною силою на Заході - США".

Тим часом представники радикально-патріотичного крила застерігають не лише від переговорів із Заходом, а й навіть від "заморожування" війни, стверджуючи, що це призведе до "краху російської державності". Вони вважають, що в такому разі Росія не переводитиме свою економіку на військові рейки, а країни Заходу "переозброюють українську армію, виводять на повну потужність свою оборонку і посилюють економічний тиск на Кремль".. Вони вважають, що така ситуація призведе до неминучої поразки їхньої державної освіти завдяки “п'ятій колоні”.

Те, яку форму набуде російська "перемога", також відрізняється серед еліт. Наприклад, “вічно п'яний, завжди молодий” Медведєв каже, що найбільш бажаним сценарієм був би розділ України, за якого її західні регіони відійшли б до Євросоюзу, а решта - до Росії. Саме цей варіант проспиртований "екс-президент" назвав "єдиним засобом уникнути Третьої світової війни". Релігійні лідери, можливо, сподіваючись посилити медведівську загрозу, заявили, що "без тотальної перемоги Росії над Україною Бог перестане захищати мир та історія людства добігатиме кінця".

Форма "перемоги", запропонована російськими військовими аналітиками, виглядає значно скромніше. Автори статті, опублікованої на сайті «Військового огляду», висловлюють думку про те, що Заходу краще допустити “обмежену перемогу” Росії, ніж її поразку. Обмеженою перемогою вони вважають збереження контролю Кремля над Кримом та Донбасом. При цьому автори стверджують, що фашизму в Росії не існує – незважаючи на путінський культ особистості, поліцейський апарат та провідну роль держави у суспільному житті, – оскільки відсутня “культ нації”. Вони прирівнюють Росію до Німеччини 1918 року і загрожують Заходу тим, що у разі поразки Росії країни неминуче запанує фашизм - цього разу з його атрибутами.

За всієї сумнівності цих аргументів, очевидно, деякі російські еліти, зокрема вищі військові чини, хотіли б “заморозити” війну чи навіть домогтися тимчасового перемир'я. Однак ця ситуація ускладнюється не тільки позиціями непримиренних z -патріотів, а й тим, що Україна явно не припинить завдавати ударів по РФ, поки не буде звільнено всі її окуповані території.. Важливо відзначити, що рейтинги схвалення Путіна багато в чому визначаються його іміджем як головного захисника країни.. Підтримуючи цей образ, диктатору необхідно підтримувати у суспільстві відчуття зовнішньої загрози, підкреслюючи при цьому, що він здатний протистояти їй. Відсутність такого опору, навіть проти уявної загрози, вже призвела до падіння його рейтингів, що змушує Кремль продовжувати війну навіть тоді, коли шанси на перемогу існують лише в головах росіян.