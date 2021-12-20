Помпео прокоментував загибель військлікаря на Сході України

Крім того, Майк Помпео засудив жорстоку агресію очолюваних Росією сил на Донбасі, а також зазначив, що українці у війні на Донбасі гинуть в боротьбі за демократію.

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"Я хочу висловити глибоку скорботу Сполучених Штатів через повідомлення про вбивство українського військового медика. Ми приєднуємося до народу України в засудженні триваючої жорсткої агресії, очолюваними Росією силами на Донбасі, і віддаємо данину поваги українцям, які були вбиті і поранені в боротьбі за їх демократію ", - заявив Помпео.