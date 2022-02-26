Помощь Запада: против России и ее руководителей вводят санкции

Найсильніші санкції, про які говорив Захід у разі масштабного вторгнення Путіна до України, поступово починають застосовувати. Крім того, НАТО продовжує підтримку України озброєнням та економічною допомогою.
" Україна залишилася віч-на-віч з Росією " , " Російська армія не зазнає втрат " , " Ззаду українських військових штовхають загороджувальні загони " , " Ми звільняємо Україну від неофашистів ". Крім цього, щохвилини створюється безліч пропагандистських наративів, щоб деморалізувати український народ. Однак у це ніхто не вірить ні в Україні, ні на Заході, ніде, окрім РФ. На жаль, інформація розповсюджується російськими та проросійськими ресурсами масової інформації і їй довірять лише росіяни, які не один рік зомбувалися Путіним.
" Україна залишилася віч-на-віч з Росією " , " Російська армія не зазнає втрат " , " Ззаду українських військових штовхають загороджувальні загони " , " Ми звільняємо Україну від неофашистів ". Крім цього, щохвилини створюється безліч пропагандистських наративів, щоб деморалізувати український народ. Однак у це ніхто не вірить ні в Україні, ні на Заході, ніде, окрім РФ. На жаль, інформація розповсюджується російськими та проросійськими ресурсами масової інформації і їй довірять лише росіяни, які не один рік зомбувалися Путіним.
Україна не одна. Її продовжують підтримувати країни Заходу, вводячи пакети санкцій, які руйнують, і систематично руйнувати російську економіку і значно ускладнять життя росіян.. Заморожено сертифікацію «Північного потоку-2», запроваджено санкції проти 60 компаній збройного комплексу, літакобудівних та кораблебудівних компаній, ракетно-космічний центр «Прогрес», виробник літаків «Су».
До списків потрапили міноборони РФ, СЗР, «Оборонпром», «Рособоронекспорт», РЗ, «Камаз», «Радкомфлот», «Сівмаш». Заблоковано роботу банків «ВТБ», « ВЕБ » та їх дочірні компанії, «Альфа-банк», «Відкриття». Запроваджено обмеження проти всіх депутатів Державної думи РФ, які голосували за визнання терористичних республік. Крім того , санкції введені проти міністрів агресора, у тому числі Медведєва, Шойгу, Колокольцева, Патрушева, Бортникова та інших.. Особисті активи Путіна та Лаврова заморожені.
Крім того , міжнародні спортивні організації перенесли заходи з території РФ на найближчий рік, Росія виключена з Ради Європи, ЄС заборонив експорт технологій для нафтової галузі, Європа ліквідувала спрощений процес отримання віз для Росії.. Деякі країни закрили повітряний простір для авіакомпаній супротивника. Також запроваджено й інші обмеження проти агресора. Список можна продовжувати дуже довго. ЄС ініціювали процедуру відключення від SWIFT, але Угорщина та Кіпр, як і раніше, блокують цей процес.
Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко повідомив, що зараз у країні, за даними медиків, внаслідок нападу російської армії на територію України налічується 57 загиблих, 169 людей отримали поранення.
Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко повідомив, що зараз у країні, за даними медиків, внаслідок нападу російської армії на територію України налічується 57 загиблих, 169 людей отримали поранення.
У ДСНС України повідомили про те, що у житловий будинок по вул.. Лобановського, 6"а" потрапила ракета. За попередніми даними, жертв внаслідок удару по столичній багатоповерхівці на адресу проспект Лобановського немає, але є постраждалі. Люди евакуйовані із напівзруйнованого будинку.
Багато українців здивовані, чому Захід так повільно діє і чому не направить своїх військових, щоб допомогти Україні. Справа в тому, що в НАТО і ЄС входить багато країн і існує тривала бюрократична процедура, перш ніж ухвалити будь-яке рішення. Проте зараз Захід консолідований і діє у воді санкції дуже швидко. Зазвичай, на рішення може піти тижні, якщо не місяці. У нинішній ситуації санкції приймаються протягом доби. Крім того, запровадження військ НАТО ознаменує початок Третьої світової війни.
Україна не одна. Нам допомагає весь цивілізований світ. Наші воїни, сили територіальної оборони, окремі військові формування, ЗСУ , прикордонники, мирні жителі, які змушені брати до рук зброю, сили ППО, артилеристи єдині, як ніколи. Ми відображаємо атаки на полі бою, в інформаційному просторі , в кіберпросторі. Поки українці знищують ворога на батьківщині, Захід веде війну проти Путіна , його оточення та Росії як держави на світовій політичній арені.. Усі зупиняють ворога.
Україна не одна. Нам допомагає весь цивілізований світ. Наші воїни, сили територіальної оборони, окремі військові формування, ЗСУ , прикордонники, мирні жителі, які змушені брати до рук зброю, сили ППО, артилеристи єдині, як ніколи. Ми відображаємо атаки на полі бою, в інформаційному просторі , в кіберпросторі. Поки українці знищують ворога на батьківщині, Захід веде війну проти Путіна , його оточення та Росії як держави на світовій політичній арені.. Усі зупиняють ворога.
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