Помощь Запада: против России и ее руководителей вводят санкции

13:28 26 лютий Київ, Україна

Найсильніші санкції, про які говорив Захід у разі масштабного вторгнення Путіна до України, поступово починають застосовувати. Крім того, НАТО продовжує підтримку України озброєнням та економічною допомогою.



" Україна залишилася віч-на-віч з Росією " , " Російська армія не зазнає втрат " , " Ззаду українських військових штовхають загороджувальні загони " , " Ми звільняємо Україну від неофашистів " . Крім цього, щохвилини створюється безліч пропагандистських наративів, щоб деморалізувати український народ. Однак у це ніхто не вірить ні в Україні, ні на Заході, ніде, окрім РФ . На жаль, інформація розповсюджується російськими та проросійськими ресурсами масової інформації і їй довірять лише росіяни, які не один рік зомбувалися Путіним.

Україна не одна. Її продовжують підтримувати країни Заходу, вводячи пакети санкцій, які руйнують, і систематично руйнувати російську економіку і значно ускладнять життя росіян.. Заморожено сертифікацію «Північного потоку-2», запроваджено санкції проти 60 компаній збройного комплексу, літакобудівних та кораблебудівних компаній, ракетно-космічний центр «Прогрес», виробник літаків «Су».

До списків потрапили міноборони РФ, СЗР, «Оборонпром», «Рособоронекспорт», РЗ, «Камаз», «Радкомфлот», «Сівмаш». Заблоковано роботу банків «ВТБ», « ВЕБ » та їх дочірні компанії, «Альфа-банк», «Відкриття». Запроваджено обмеження проти всіх депутатів Державної думи РФ, які голосували за визнання терористичних республік. Крім того , санкції введені проти міністрів агресора, у тому числі Медведєва, Шойгу, Колокольцева, Патрушева, Бортникова та інших.. Особисті активи Путіна та Лаврова заморожені.

Крім того , міжнародні спортивні організації перенесли заходи з території РФ на найближчий рік, Росія виключена з Ради Європи, ЄС заборонив експорт технологій для нафтової галузі, Європа ліквідувала спрощений процес отримання віз для Росії.. Деякі країни закрили повітряний простір для авіакомпаній супротивника. Також запроваджено й інші обмеження проти агресора. Список можна продовжувати дуже довго. ЄС ініціювали процедуру відключення від SWIFT, але Угорщина та Кіпр, як і раніше, блокують цей процес.



Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко повідомив, що зараз у країні, за даними медиків, внаслідок нападу російської армії на територію України налічується 57 загиблих, 169 людей отримали поранення.



У ДСНС України повідомили про те, що у житловий будинок по вул.. Лобановського, 6"а" потрапила ракета. За попередніми даними, жертв внаслідок удару по столичній багатоповерхівці на адресу проспект Лобановського немає, але є постраждалі. Люди евакуйовані із напівзруйнованого будинку.