Отримано відомості про застосування бойових наркотиків у російській армії

20:29 13 травня Київ, Україна

Російські ЗМІ активно пишуть про виявлені на території нашої країни «бойові наркотики». У той же час, ні фото, ні відео з " бойовими ". Зокрема, на прокремлівському сайті заявили, що знайшли " шприци, колби, якісь порошки, препарати, цілий виробничий маленький комплекс " .

Політологи пропонують розібратися у ситуації. Для цього вони звертаються до історії, нагадуючи про постанову, прийняту 22 серпня 1941р.. Державним комітетом оборони СРСР " Про введення горілки на постачання в Червоній армії, що діє " .





Так у світову історію увійшли відомі " наркомівські сто грам " , які підтверджували " мотиваційну заохочувальну роботу " по відношенню до власної армії. Часи минули, СРСР перестав існувати, але в місце тоталітарних вождів прийшли " офіційні правонаступники Союзу " від імені путінського режиму. Проте чи змінився мотиваційний підхід уже нинішньої російської влади стосовно " модернізованої та найсильнішої " російської армії?



24 лютого 2022 року цивілізована Європа зіткнулася з найбільшим викликом з часів Другої світової війни, коли російські війська вторглися до України.



Майже всі країни світу різко засудили агресивні дії РФ і запровадили проти неї досі не бачені у світовій історії санкції. Проте цивілізований світ здригнувся ще більше після того, як стали відомі факти масових убивств цивільного населення у містах Буча, Бородянка, Гостомель та Ірпінь Київської області.



Багато українських та світових експертів-психіатрів вважають, що людська поведінка під час війни змінюється через певні емоційні та фізичні навантаження.. Проте обставини скоєння зазначених військових злочинів свідчать про надмірну, необґрунтовану жорстокість російських військових.. При цьому, на думку експертів, це не пов'язано із переживаннями війни, а найімовірніше є наслідком вживання наркотичних засобів ” , - повідомляють експерти.



Українські захисники неодноразово розповідали про незрозумілу поведінку російських військових , що супроводжувалося їх неадекватними діями.

Наприклад, коли, отримавши тяжкі (часто несумісні з життям) поранення, російські військові продовжували рух на українські позиції навіть без зброї в руках.. За словами свідків таких випадків, створювалося враження їхньої можливої психічної або наркотичної зазомбованості.





« Навіщо і як дані наркотичні речовини потрапляють російським військовим?” - запитують політологи.

Ще в 2014 році багато російських і світових ЗМІ вивчали питання наркоманії у військових частинах. Було виявлено рідкісні логістичні нарко-ланцюги, які призводили до кінцевого споживача – російського військовослужбовця.. Також відомо про факти вживання наркотиків бойовиками ПВК " Вагнер " , які виконували " військові місії " у Лівії, Сирії, Малі та інших країнах.. Враховуючи корумпованість військового керівництва та низький рівень забезпечення армії, можна зробити висновок, що наркозалежність у військах РФ є досить поширеним явищем, - пишуть експерти в цій галузі.

Дані української та британської розвідок, отримані з неофіційних джерел, вказують на ознаки централізованих поставок до ЗС РФ спеціальних медичних препаратів з метою підвищення фізичного та морального стану військовослужбовців перед боєм.. Імовірно, препарати лунали старшинами.

" І тепер стає цілком зрозуміло навіщо готувалося в Еквадорі і безліч наркотиків (3,5 тонни кокаїну), яке вдалося зупинити в естонському порту Мууга, коли вони прямували до Росії " , - заявляють політологи.

Тоталітарний режим Путіна вже не зупиняють ні західні санкції, що знищують економіку РФ, ні великі втрати на полях бою, які можуть нести репутаційні ризики його автократії. Він вважає, що у РФ не може бути провалів у військових, політичних та популістських сферах. Питання морального та фізичного стану російських військ цікавлять його лише в контексті часу, який він відводить на утримання міфічної " перемоги " над Україною та НАТО ” , - приходять до висновку фахівці у галузі політології.