Політологи прокоментували «дерусифікацію» Калінінграда

21:05 13 серпня Київ, Україна

З 1991 року, коли розпався СРСР і Калінінград став ексклавом, відокремленим від росії Польщею і Литвою, кремль непокоїли два аспекти: транспортне сполучення з Калінінградом і зміна населення Калінінграда через демократичні країни, які знаходяться поблизу, які роблять Калінінградців менш схожим на своїх співгромадян на основній території росії. На тлі блокування транспортного сполучення "дерусифікація" Калінінграда є менш помітною, проте не менш важливою для кремля.



Калінінград став частиною. СРСР за підсумками Другої світової війни. Перетворившись із Східної Пруссії на місто, назване на честь одного з активних революціонерів та політичних діячів. У Калінінград і переселилися етнічні росіяни, білоруси та українці.

«Проте, навіть за радянських часів жителі ексклаву вважали себе самобутніми і після розпаду СРСР часто ідентифікували себе як “кенігсбергчан”, і не відносили себе до звичайних росіян. Деякі навіть говорили про те, щоб стати "четвертою балтійською республікою" і створили політичну партію для цього. Такі настрої посилюються набагато частішими візитами населення Калінінграда до Литви та Польщі, які одночасно є членами ЄС і НАТО, ніж до росії, а також здійсненими раніше Калінінградською владою зусиллями з розвитку туризму, акцентуванням на німецькому, литовському та польському минулому», - зазначають аналітики.



Тепер серйозні побоювання кремля стали щодо литовського впливу. Через війну в Україні та недавні кроки Литви щодо обмеження потоку товарів в ексклав, дії путіна були як жорсткими, так і, можливо, небезпечними, враховуючи реакцію Калінінградської області, жителі якої досі були лояльні до росії. За останні кілька тижнів російські офіційні особи здійснили широку атаку на литовські заклади культури в Калінінграді. Це сталося після спроби Вільнюса створити часткову блокаду регіону та обмежити литовський вплив на Калінінград, який багато литовців досі називають «Малою Литвою».



Наприкінці липня, на вимогу мін'юсту рф, чиновники закрили Асоціацію викладачів литовської мови в Калінінграді, найвідомішу литовську групу в регіоні, до якої входять понад 20 тис. етнічних литовців. “Причинами”, на які посилалося міністерство, стали проблеми з документацією та відмова від переїзду Асоціації, незважаючи на наказ кремля у січні 2022 року. Асоціація діє з моменту свого заснування 1995 року та служить базою для вчителів, а також литовських активістів та інших осіб, зацікавлених у “зміцненні добросусідських відносин між народами росії та Литви”. Її члени були вражені рішенням кремля, оскільки вони дбають про свій народ і про Калінінград, і вважають, що Асоціація однаково добре послужила обом сторонам.

У Калінінграді у захваті від цього кроку. Максим Макаров, який очолює російську громаду в Калінінградській області і раніше привертав увагу своєю боротьбою з "германізацією", вважає, що закриття асоціації було абсолютно правильним, хоч і запізнілим, оскільки група фінансувалася Вільнюсом і намагалася створити протестний рух проти війни в Україні. У своєму Telegram-каналі Макаров також назвав об'єднання "ЛГБТ-організацією" та "головною структурою спецслужб Литви на території Калінінградської області".

«Жодне з його звинувачень не є правдою, але вони належать до того типу заяв, які спираються на емоційну пропаганду кремля без підтверджених фактів», - заявили політологи.



За останні кілька тижнів сталося кілька подібних випадків з “припинення рф литовського сепаратистського руху”. Литовському дитячому ансамблю не дозволили виїхати на фестиваль до рф. Причина – керівники ансамблю “заздалегідь не домовилися про це”, а також тому, що “така поїздка за нинішніх умов була б ризикованою”.



Про це повідомили чиновники міністерства освіти рф, які раніше заохочували поїздки цього ансамблю до росії. Також "денацифікації" зазнали деякі литовські пам'ятники.



Незрозуміло, що далі можуть зробити обласна влада та їхні союзники у цій кампанії із захисту «російського світу» в Калінінграді. З одного боку, численні пов'язані з Литвою сайти та організації в ексклаві можуть бути легко заблоковані; з іншого - оскільки Литва зняла свої обмеження на транзит, офіційні особи в області та у кремлі можуть ухвалити рішення про припинення заборон.



«У нинішніх умовах останній варіант здається менш ймовірним. Натомість найближчими днями, швидше за все, викорінення зв'язків із литовцями в Калінінграді продовжиться. Це показує, що кремль боїться навіть фольклорних груп і побоюється, що вони можуть підірвати російську ідентичність населення та його лояльність до путіна», - заявляють вітчизняні політологи.