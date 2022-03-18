Польща заявила про шпигунів з Росії

22:02 18 червня Київ, Україна

Шпигуни Кремля вкотре проявили себе. Цього разу під ударом опинилася Польща.

Минулого тижня стало відомо, що силами ABW (Агентство внутрішньої безпеки) Польщі 31 травня був затриманий громадянин Януш Н., який був звинувачений в шпигунстві на користь Росії.

Після затримання Януш не визнав своєї провини, проте 2 червня Окружний суд Варшави постановив заарештувати зрадника батьківщини і взяти його під варту на строк до 3 місяців.

В ході слідчих заходів було проведено обшук квартири обвинуваченого. У нього були знайдені і конфісковані 300 тисяч злотих, а також множинні накопичувачі інформації. Точної інформації, які саме файли знаходилися на флеш-накопичувачах - немає. Проте відомо, що основним завданням Януша було встановлення контакту з членами уряду Польщі, в тому числі з політиками з Європарламенту.

Він також повинен був вести свою діяльність на території інших країн Євросоюзу. Політики, які контактували з Янушем, надалі повинні були підривати позицію Польщі в ЄС. Як саме російський шпигун повинен був діяти, в прокуратурі поки не розповіли. Причина, через яку Януш Н. займався шпигунством на користь Росії - прихильність режиму Російської Федерації.

Варто відзначити, що це не єдиний випадок затримання російського шпигуна в Польщі за минулий місяць.

Все ті ж співробітники ABW затримали 43-річного чоловіка. Про це стало відомо 17 травня. За даними слідства, чоловік збирав інформацію про військових Республіки Польща. Інформація стосувалася, в тому числі і спільних дій з силами НАТО. На відміну від Януша Н., російський шпигун відразу визнав свою провину. За рішенням суду, йому було призначено тримісячний адміністративний арешт.

І в тому, і в іншому випадках, посади чоловіків не називаються. Однак можна припустити, що Януш Н. міг бути політиком, а другий шпигун, імені якого в AWB не назвали, міг бути пов'язаний зі збройними силами Польщі. Також не були названі імена громадян Росії, які курували роботу завербованих агентів.

Як і передбачалося, російські шпигуни в черговий раз були виявлені на території країни Євросоюзу. Агентурні мережі РФ стають все слабкішими, в зв'язку з чим їхня робота стає менш якісною. В майбутньому, безсумнівно, світу належить дізнатися про нові злочини Російської Федерації проти демократичних країн.