Політологи розповіли навіщо Росії потрібні уявні перемоги

02:26 21 березня Київ, Україна

Невдалі спроби окупантів захопити великі українські міста стали ганьбою для “другої армії світу”. Незважаючи на очевидний провал, пропагандисти почали створювати інфо-перемоги, про те, що їхня армія, нібито взяла під свій контроль наземний коридор між РФ та окупованим Кримом уздовж узбережжя Азовського моря, через що, за словами політиків РФ, вони не збираються відмовлятися навіть після закінчення бойові дії.

Справді, для окупантів цей крок має геополітичну важливість одразу з трьох причин. По-перше, сухопутне з'єднання з АРК. По-друге, можливість поновити подачу дніпровської води через Північнокримський канал. І, по-третє, можливість повного контролю над Азовським морем, у зв'язку з чим водоймище перестало б підпадати під норми міжнародного права.

Тому не дивно, що тимчасово окуповані населені пункти та дороги, пропагандисти видають за видатну перемогу та вихваляють свою армію, яка нібито створила цей сухопутний “коридор”. Безумовно, на цій ділянці у них розміщено велику кількість живої сили, набраної як із окупованих частин Донбасу, так і безпосередньо з російської армії.. Але окупанти, що знаходяться там, дуже налякані і кажуть, що можуть пересуватися в тимчасово зайнятих населених пунктах лише по кілька людей, а не поодинці, оскільки по всій території почався сильний партизанський рух українців. Поки цей район не буде умиротворений, "контроль" буде неможливим і ні армія, ні флот, ні колаборанти не зможуть використовувати ці території у своїх цілях.

Окрім українських партизанів, які безжально знищують противника в тилу, успішні дії батальйону Азов, ЗСУ, СЗГ та територіальної оборони стійко відбивають атаки на Маріуполь.. Регулярно здійснюються контрнаступи, проводиться захоплення ворожої техніки, боєприпасів та провізії. Незважаючи на численні жертви серед мирних жителів, захисники міста його не здають і готові стояти до кінця, бо розуміють, що Маріуполь дуже важливий у стратегічному плані. Він дає російської армії відчути навіть уявної перемоги під назвою “сухопутний коридор”.

Оскільки вже більше тижня окупанти відчувають деморалізацію та гостру нестачу забезпечення, то наступальний потенціал зійшов нанівець. Безперечно, обстріли з далекої відстані ще продовжаться, а з ними і регулярні вилазки розвідгруп.

Окупанти все більше окопуються на тих позиціях, які їм тимчасово зайняті. Це означає, що як би вони не хотіли, створити “сухопутний коридор” не вдалося.

Для забезпечення підтримки серед населення Росії, місцеві пропагандисти створюють такі ось уявні перемоги армії, щоб надати хоч якийсь результат своїх "непереможних збройних сил", які "не несуть втрат" більше трьох тижнів повномасштабної війни.