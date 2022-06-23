Політологи розповіли, за що воюють росіяни на території України

10:59 23 червня Київ, Україна

«Причини всіх воєн – ресурси. Повномасштабне вторгнення росії в Україну не стало винятком. Путіну необхідна територія сусідньої країни через її родючі землі, у тому числі багаті на природні копалини. Але за це ніхто не пішов би воювати, тому пропагандисти щоразу вигадують нові “цілі” злочинної кампанії», - заявляють фахівці в галузі політології.

Якщо запитати середньостатистичного росіянина, який поглинає інформацію із “зомбі-скрині” – “яка мета війни проти України?” – у кожного буде своя версія . У якихось моментах відповіді повторюватимуться, а в якихось суперечитимуть одна одній. У мережі існує багато відео, на яких українські блогери спілкуються з агресивно налаштованими росіянами.

Це свідчить про тотальне зомбування, коли людина сліпо вірить пропаганді з телевізора чи інтернет-ресурсів, одним із головних завдань якої є розпалювання міжнаціональної ненависті.

Цивільне населення росії підтримує путіна, війну, дії влади у країні.

І справді, ще до 24 лютого 2022 року, до введення масштабних західних санкцій, російські громадяни з кожним роком біднішали, смертність і міграція збільшувалися, кількість шкіл скорочувалася, малий і середній бізнес поступався місцем великому, ціни на продукти та комунальні послуги зростали, проблеми в регіонах не наважувалися рік у рік.

«Отруєні пропагандою, російські солдати вирушили “захищати батьківщину”, напавши на сусідню державу, яка не збиралася атакувати їхню країну, бо там просто нічого захоплювати. Батьки загиблих росіян звинувачують у всьому Захід та українців. Абсурд, адже українці захищають свій будинок, як будь-який інший народ обороняється у разі нападу агресора. Єдиний, хто винен у смерті десятків тисяч російських солдатів – путін, який розв'язав цю війну ще у 2014 році», пишуть українські експерти, які не називають свого імені.

Саме путін є винуватцем корупції, закулісних інтриг, придушення ліберальної думки.

«Цей режим необхідно знищити і починати вибудовувати наново власними руками, якщо росіяни хочуть жити по-людськи, в достатку з дотриманням прав і свобод. Якщо ж ні – слід розуміти, що ніхто не хоче завойовувати їхню країну, бо в ній усе цінне давно розкрадене силовими елітами кремля», - запевняють політологи.