Політологи розповіли, за що воюють росіяни на території України

«Причини всіх воєн – ресурси. Повномасштабне вторгнення росії в Україну не стало винятком. Путіну необхідна територія сусідньої країни через її родючі землі, у тому числі багаті на природні копалини. Але за це ніхто не пішов би воювати, тому пропагандисти щоразу вигадують нові “цілі” злочинної кампанії», - заявляють фахівці в галузі політології.
Це свідчить про тотальне зомбування, коли людина сліпо вірить пропаганді з телевізора чи інтернет-ресурсів, одним із головних завдань якої є розпалювання міжнаціональної ненависті.
Цивільне населення росії підтримує путіна, війну, дії влади у країні.
«Отруєні пропагандою, російські солдати вирушили “захищати батьківщину”, напавши на сусідню державу, яка не збиралася атакувати їхню країну, бо там просто нічого захоплювати. Батьки загиблих росіян звинувачують у всьому Захід та українців. Абсурд, адже українці захищають свій будинок, як будь-який інший народ обороняється у разі нападу агресора. Єдиний, хто винен у смерті десятків тисяч російських солдатів – путін, який розв'язав цю війну ще у 2014 році», пишуть українські експерти, які не називають свого імені.
«Цей режим необхідно знищити і починати вибудовувати наново власними руками, якщо росіяни хочуть жити по-людськи, в достатку з дотриманням прав і свобод. Якщо ж ні – слід розуміти, що ніхто не хоче завойовувати їхню країну, бо в ній усе цінне давно розкрадене силовими елітами кремля», - запевняють політологи.
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