17:57 02 лютого Київ, Україна

Громадські інститути у РФ неможливо уявити без корупції, вважають політологи. «Логічно, що якщо верхівка влади є зборищем корупціонерів, то ніхто з отриманням брудних грошей боротися не стане. Не дивно, що корупція стала для Росії одним із головних інструментів ведення зовнішньої політики.

Путін та всі його наближені свято переконані, що всіх і все у світі можна купити. Звідси для них стало сюрпризом, чому Захід, як вони вважали такий ласий за гроші, став консолідований як ніколи у допомозі Україні. Адже за багато років Путін влив сотні мільйонів доларів на підкуп західних політиків, переважно з ультраправих та лівих партій», — заявили українські політологи, які побажали залишитися невідомими.

Коли корупцію використовують для досягнення зовнішньополітичних цілей, це поняття набуває стратегічного масштабу, заявляють вони. Як приклад наводиться створення в Німеччині на федеральному та земельному рівнях розгалуженої мережі продажних чиновників, щоб впливати на енергетичну політику німецької влади. Правозахисники посилаються на розслідування видання Correctiv, в якому йдеться про те, як “Росія використовувала німецьких політиків, менеджерів та адвокатів, щоб підвищити залежність Німеччини від російського газу”.

Найяскравіший щодо цього приклад - створення у федеральній землі Мекленбург - Передня Померания фонду під назвою “Захист клімату та екології”. Його головним і чи не єдиним інвестором була дочірня компанія «Газпрому», а метою фонду було сприяння у будівництві та запуску «Північного потоку-2» та протекторат російських фірм від міжнародних санкцій.

Не виключається підкуп членів ультраправої партії «Альтернатива для Німеччини» для отримання можливості впливу на прийняття в Німеччині рішень у сфері енергетичної політики та зміцнення своїх геостратегічних позицій.

Ряд країн Східної Європи, зокрема Угорщина, яку названо найкорумпованішою країною ЄС, також не відмовлялися від співпраці з Кремлем. Все це спричинило збільшення залежності Європейського Союзу від російського газу, а також блокування відправок допомоги Україні вже після 24 лютого 2022 року.

Грунтуючись на перерахованих вище доводах, політологи називають РФ головним ворогом демократичних інститутів у Європі.