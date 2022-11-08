Політологи пояснили патріотичний настрій росіян

22:02 02 листопада Київ, Україна

Російська влада серйозно взялася за ідеологічну обробку дітей через пропаганду “патріотизму”, щоб гарантувати їхню непохитну лояльність, коли вони досягли призовного віку і не вагалися, вирушаючи на війну. Тим часом західні психологи зазначають, що в суспільстві склалися численні обставини, за яких навіть ті, хто не хоче йти на війну, все одно йдуть на неї.

Новий навчальний рік ознаменувався низкою нововведень у російських школах. Тепер кожен понеділок розпочинатиметься з підняття державного прапора та виконання державного гімну. З іншого боку, на початку навчального тижня вчителі зобов'язані проводити “бесіди про важливе”. Автори програми не приховують, що учням, у тому числі, розкажуть “про війну як про вияв справжнього патріотизму”. У шкільних методичках для вчителів прописані неодноразово озвучені пропагандою “цілі” вторгнення в Україну та наголошено, що “істинно патріотичні люди готові захищати свою Батьківщину зі зброєю в руках”.

Це не перший випадок. У 2021 році депутат держдуми рф Марія Бутіна запропонувала "розглядати всю шкільну освіту через призму" війни та вчити школярів "пошуку терористів та ворогів народу".

За словами колишнього розвідника Андрія Безрукова, "почуття патріотизму потрібно формувати підсвідомо до 7 років, щоб його не похитнули жодні логічні докази".

У той самий час психологи зазначають, що жителі росії, навіть без кремлівської версії патріотизму, мають низку підсвідомих установок, які роблять їх чутливими до пропаганди. З одного боку, статистика показує, що за два тижні після оголошення мобілізації росію залишило приблизно 700 тис. людей. З іншого боку, навіть деякі з тих, хто раніше дотримувався нейтральних поглядів або хоча б мав обґрунтовані претензії до російської влади, вирушили на війну.

Наприклад, В'ячеслав Мурахтаєв, син трагічно загиблої опозиційної журналістки із Нижнього Новгорода Ірини Славіної, заявив про своє бажання піти добровольцем на фронт. Славіна, яка роками зазнавала переслідувань з боку російських спецслужб, у жовтні 2020 року підпалила себе, звинувативши у цьому “російську федерацію”. Після цього її син і дочка влаштували пікет у центр міста з транспарантом, на якому було написано: “Поки моя мати горіла живцем, ви мовчали”.

Тим не менш, через два роки після смерті матері Мурахтаєв заявив, що, незважаючи на свою незгоду з політикою путіна, він все ж таки вирішив піти воювати добровольцем, оскільки вважав, що "воювати треба за праву справу". Ще одним зомбованим пропагандою, який пішов на війну, став актор Павло Устинов, який раніше був засуджений за участь в акціях протесту 2019 року в москві. Устинов був засуджений до трьох з половиною років позбавлення волі, але після широкої громадської кампанії на його захист вирок був пом'якшений до одного року умовно. Отримавши повістку, Устинов заявив, що готовий вирушити на фронт, тому що "іншого виходу немає", і "якщо війна прийде до нашого дому, буде пізно".

Політолог та аналітик російської пропаганди Володимир Пастухов припускає, що російська культура сприйнятлива до “вірусних ідей” культу грубої сили, оскільки країна пережила численні періоди нестримного насильства.

Колишній політв'язень Михайло Ходорковський вважає, що "переважна більшість російського суспільства інфантильна і звикла довіряти свою остаточну долю центральному правителю". Насправді дослідження, проведені Вищою школою економіки у 2017 році, показали, що більшість росіян покладаються виключно на царя. У рамках досліджень 80% росіян вважали, що ціни на продукти має встановлювати держава. 66% готові довірити охорону здоров'я лише державі, а понад 50% довіряють державі виконання багатьох інших основних соціальних функцій.

Російській “культурі” дійсно властива підвищена роль держави та культ жертовності заради країни, що активно використовується російськими пропагандистами. Провладні “експерти” відкрито заявляють, що “ключем до перемоги є самопожертва російського народу” та ідеалізація боротьби. Крім того, нав'язаний багатьма поколіннями культ самопожертви породжує феномен "заборони на щастя", при якому люди не дозволяють собі насолоджуватися нормальним життям, поки не виконають те, що вважають своїм "громадянським обов'язком". Таким чином народжується індивідуальна психологічна залежність виконання вимог держави. На цьому підвищеному "почутті обов'язку" і працює пропаганда, переконуючи населення в тому, що "у разі поразки росія буде знищена", а значить, "у неї немає іншого виходу, крім абсолютної військової перемоги".

Інфантилізм у суспільстві був викликаний об'єктивними обставинами. У країні, де панує беззаконня та механізми захисту, такі як поліція, преса чи суди, що стоять на боці кремля, росіяни чудово розуміють, наскільки їхнє життя залежить від держави та інших органів влади. Психологи, які ведуть спостереження за мобілізованими, зазначають, що навіть ті, хто не хоче воювати, однаково йдуть на війну, тому що вони “виховані у патерналістській культурі”. За їхніми словами, на кожному етапі мобілізованим важко не підкорятися наказам влади та зрадити громадську думку.

Тим не менш, психологи відзначають, що залишається надія і в російській "культурі", окрім звички підкорятися державі, незабаром прокинеться почуття опору та партизанської боротьби і що, зрештою, вони повстануть проти путіна. Але поки що це лише надія.