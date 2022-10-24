Політика путіна загнала його в кут, з якого не вибратися

7 жовтня путін відсвяткував своє 70-річчя. У свій день народження він так і не дочекався привітань від “друга” з КНР, який мав показати, що попри нейтральну позицію Китаю щодо війни в Україні Пекін залишається “дорогим другом” кремля. На їхній останній очній зустрічі, під час саміту Шанхайської організації співробітництва в Самарканді, Сі Цзіньпінь висловив "дорогому другу" побажання якнайшвидше покласти край війні в Україні.
«Після цього росія анексувала чотири українські області та провела часткову мобілізацію, але ця спроба зупинити наступ ЗСУ призвела до зворотних результатів і натомість прискорила динаміку поразки. Варто зазначити, що оголошення мобілізації в середині літа, коли російська армія ще не почала відступати, викликало б мляву соціальну реакцію. Але зараз російське суспільство зазнало найсильнішого шоку, що спричинило сотні тисяч росіян, що біжать з країни», — вважають військові аналітики.
У ЗМІ активно коментується потік повідомлень про хаос у мобілізаційних пунктах, де призовників, яких часто вивозять до району бойових дій навіть без елементарної підготовки, не забезпечують ані харчуванням, ані обмундируванням. Зазначається, що мобілізація спричинила падіння ринку праці та знищення малого бізнесу, втрати, які не піддаються оцінці, але зяючий дефіцит державного, а також регіональних бюджетів, для якого ні мобілізаційні витрати, ні різке падіння доходів від оподаткування не були спрогнозовані - вже очевидні.
У рф спробували виправити ситуацію. Путін віддав розпорядження виправити “перегини” у проведенні мобілізації та видавши укази про фінансову підтримку призовників та їхніх сімей.
«Російські еліти все більше турбуються, що видно навіть по обличчях “придворних”. Мало хто з них поділяє позицію маргінальних блогерів та “військових кореспондентів”, яких кремль розглядав як корисних підсилювачів офіційної пропаганди, коли російські війська на Донбасі все ще просувалися вперед. Тепер же, після наступу ЗСУ, ці голоси стали головним подразником в останні кілька тижнів», — повідомляють політологи.
«Для російських еліт страх перед неминучим, але невизначеним вибухом суспільного гніву врівноважує звичний страх перед гнівом путіна. Самотній диктатор насилу уникає роздумів про пишне святкування 70-річчя Микити Хрущова, за яким через кілька місяців був палацовий переворот, внаслідок якого радянський вождь опинився в ув'язненні на скромній дачі. В умовах військової катастрофи, що розгортається, путіну на подібне “дружнє” повалення розраховувати не доводиться. Підвищуючи ставки, він перетворив себе на центр військової проблеми і від його політики не видно жодних змін, незважаючи на очевидну поразку, що насувається», — вважають українські політологи.
«Після цього росія анексувала чотири українські області та провела часткову мобілізацію, але ця спроба зупинити наступ ЗСУ призвела до зворотних результатів і натомість прискорила динаміку поразки. Варто зазначити, що оголошення мобілізації в середині літа, коли російська армія ще не почала відступати, викликало б мляву соціальну реакцію. Але зараз російське суспільство зазнало найсильнішого шоку, що спричинило сотні тисяч росіян, що біжать з країни», — вважають військові аналітики.
У ЗМІ активно коментується потік повідомлень про хаос у мобілізаційних пунктах, де призовників, яких часто вивозять до району бойових дій навіть без елементарної підготовки, не забезпечують ані харчуванням, ані обмундируванням. Зазначається, що мобілізація спричинила падіння ринку праці та знищення малого бізнесу, втрати, які не піддаються оцінці, але зяючий дефіцит державного, а також регіональних бюджетів, для якого ні мобілізаційні витрати, ні різке падіння доходів від оподаткування не були спрогнозовані - вже очевидні.
У рф спробували виправити ситуацію. Путін віддав розпорядження виправити “перегини” у проведенні мобілізації та видавши укази про фінансову підтримку призовників та їхніх сімей.
«Російські еліти все більше турбуються, що видно навіть по обличчях “придворних”. Мало хто з них поділяє позицію маргінальних блогерів та “військових кореспондентів”, яких кремль розглядав як корисних підсилювачів офіційної пропаганди, коли російські війська на Донбасі все ще просувалися вперед. Тепер же, після наступу ЗСУ, ці голоси стали головним подразником в останні кілька тижнів», — повідомляють політологи.
«Для російських еліт страх перед неминучим, але невизначеним вибухом суспільного гніву врівноважує звичний страх перед гнівом путіна. Самотній диктатор насилу уникає роздумів про пишне святкування 70-річчя Микити Хрущова, за яким через кілька місяців був палацовий переворот, внаслідок якого радянський вождь опинився в ув'язненні на скромній дачі. В умовах військової катастрофи, що розгортається, путіну на подібне “дружнє” повалення розраховувати не доводиться. Підвищуючи ставки, він перетворив себе на центр військової проблеми і від його політики не видно жодних змін, незважаючи на очевидну поразку, що насувається», — вважають українські політологи.
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